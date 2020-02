Come funziona l’algoritmo

Il rating

Il «rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile» di tutte le controparti nei rapporti obbligatori è stato lanciato da Mevaluate Holding ed è uno strumento che può essere utilizzato sia dagli individui che dalle società. Sarà il periodico online

Crop news a promuovere i profili reputazionali documentati e certificati. La certificazione è affidata a nuove figure professionali da creare ad hoc (la società ne prevede 42 mila in tutta italia e a numero chiuso, tra commercialisti, avvocati, notai ma anche giornalisti e non solo) che saranno iscritte ad un apposito Albo.

Come funziona

Un algoritmo elaborato da Mevaluate Holding classifica la reputazione attraverso un rating con tre lettere (A-B-C) e due numeri (da 0 a 100) il massimo sarà A-A-A-100-100 il minimo C-C-C-0-0. Ogni lettera e numero del rating riguarda una specifica area: penale, fiscale, civile, lavoro e impegno civile, studi e formazione (solo per gli individui).

L’intelligenza artificiale svolge un ruolo importante nell’attribuzione del rating in tre modi: verifica la veridicità dei documenti; definisce una valutazione approfondita dei fatti illustrati nei documenti; affina i pesi attribuiti dall’algoritmo

ai documenti.