Come funziona l’operazione «London Bridge» e l’ascesa al trono del nuovo sovrano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La morte di un Re è sempre un evento epocale. La corona inglese, poi, è l'ultima grande monarchia mondiale. Ed Elisabetta la più grande sovrana della storia del paese. La monarchia britannica, che regna ininterrotta da quasi 1000 anni, dai Plantageneti normanni agli Windsor attuali, ha pianto decine di sovrani e altrettanti ne ha incoronati. Ma nel caso di Elisabetta la corona vacilla, per il peso enorme della sovrana, la Regina dei record, donna di potere assoluto e carisma globale.

Ci vorranno decenni, probabilmente secoli, prima che il Regno Unito abbia un'altra regina e che ci sia un regno così duraturo. A Buckingham Palace sono pronti nei cassetti, da decenni, piani di funerali per la morte di ogni membro della famiglia reale che si trova sulla linea di successione. Questi protocolli hanno ognuno un nome in codice ispirato a un ponte: quello per la regina, il più imponente, è Operazione LONDON BRIDGE, in riferimento al ponte più antico della capitale.

Loading...

Operazione SPRING TIDE è, invece, il nome in codice dato all'ascesa al trono del principe Carlo. Un anno e mezzo fa è scattata l’operazione Forth Bridge, per la scomparsa del Principe Filippo. Ma l'ultima cerimonia funebre di un sovrano, con successiva incoronazione dell’erede, risale a 70 anni fa. È quasi un secolo e cade proprio, ironia del destino, nell’anno del Giubileo di Platino, la celebrazione per l’ascesa al trono di Elisabetta.

Operazione Ponte di Londra

"London Bridge is down" – Il ponte di Londra è caduto. Con questa frase il Segretario Privato della Regina comunicherà la morte di Sua Maestà al Primo Ministro, al Segretario di Gabinetto e al Privy Council, il consiglio privato della sovrana.

L’unità di crisi del Foreign Office, il ministero degli Esteri, invierà la notizia ai 15 governi al di fuori del Regno Unito, dove la regina è capo di stato, tra cui Gibilterra e le isole Falklands; e agli altri 38 paesi del Commonwealth. I ministri del Governo saranno immediatamente informati via e-mail della morte. Al ricevimento di questa e-mail, le bandiere di Whitehall, il complesso dove ha sede il Governo, verranno abbassate a mezz’asta (entro 10 minuti dal momento dell’annuncio).



Un inserviente attraverserà il piazzale di Buckingham Palace e appunterà la "Notifica ufficiale" della morte di Sua Maestà (emessa dalla Casa Reale) al cancello, o su un cavalletto. Il Parlamento di Westminster e quelli decentrati in Scozia, Galles e Irlanda del Nord saranno convocati in seduta straordinaria. Il sito internet della famiglia reale cambierà in una pagina nera con una dichiarazione che annuncia la scomparsa. Quello del governo del Regno Unito mostrerà uno striscione nero in alto. Il Primo Ministro sarà il primo a fare una dichiarazione pubblica. Verrà annunciato un minuto di silenzio nazionale. Subito dopo il premier medesimo terrà un’udienza con il nuovo Re, dando cosi il via all’Operazione SPRING TIDE.