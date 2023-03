Caso Credit Suisse-Ubs, come funzionano i bond bancari: categorie e rischiosità

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il salvataggio del Credit Suisse da parte di Ubs consente di stoppare l’effetto contagio derivante dalla crisi di uno dei principali istituti bancari europei, da mesi considerato altamente vulnerabile.

L’architettura del salvataggio elvetico

Ma la struttura dell’operazione non è priva di rischi ed effetti. In particolare sul fronte del debito, visto che «il sostegno straordinario da parte dello Stato comporta un azzeramento integrale del valore nominale di tutte le obbligazioni AT1 di Credit Suisse per un importo pari a circa 16 miliardi...