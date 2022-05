Come funzionano gli incentivi 2022

Nel dettaglio per le auto fra 0 e 20 g/km di CO2, il contributo statale è di 3mila euro, più altri 2mila euro in caso di contestuale rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l’incentivo sarà di 2mila euro più altri 2mila con la rottamazione. Per le vetture dell’ultima fascia, quelle categoria 61-135 g/km, pari a 2mila euro, il contributo sarà erogato solo con la rottamazione di una auto fino a Euro 5, intestata da almeno 12 mesi all’intestatario della nuova vettura acquistata (o a un familiare convivente). Più stringenti i limiti di prezzo rispetto al passato e quanto previsto. Ora si parte da 35mila euro per le auto 0-20 e 61-135 g/km e 45mila euro per le vetture 21-60 g/km (accessori compresi ma escluse Iva, Ipt e messa su strada); aggiungendo solo l’iva si arriva a 42.700 euro per la prima fascia e 54.900 per la seconda.

