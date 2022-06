Come funzionano gli incentivi auto 2022? Il decreto prevede 3 mila euro per l’acquisto di un’auto della fascia 0-20 g/km, a cui si aggiungeranno 2 mila euro in caso di rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l'incentivo sarà di 2.000 euro più altri 2.000 in presenza di rottamazione. Per le vetture della terza fascia, con emissioni tra 61-135 g/km, l’incentivo di 2.000 euro sarà erogato solo con la rottamazione di una automobile inferiore a Euro 5, di proprietà da almeno 12 mesi all'intestatario della nuova vettura acquistata (o a un familiare convivente). Da pochi giorni sono terminati i fondi per questa fascia. L’erogazione dell’Ecobonus 2022, oltre alla quantità di emissioni, andrà in base al prezzo di acquisto della vettura. Si parte da 35mila euro per le auto con emissioni tra 0-20 e 61-135 g/km e 45mila euro per le vetture 21-60 g/km (accessori compresi ma escluse Iva, Ipt e messa su strada); aggiungendo solo l'iva si arriva a 42.700 euro per la prima fascia e 54.900 per la seconda, optional compresi. Altro punto fondamentale riguarda la consegna della vettura: deve essere entro 180 giorni dalla firma del contratto; probabilmente, visto i ritardi causati dalla carenza di semiconduttori, tale periodo verrà esteso. (Prezzi e dotazioni fanno riferimento al listino auto pubblicato su il Sole 24 Ore al momento della stesura dell’articolo. Per rimanere aggiornati sulle promozioni in atto o variazioni di prezzo è consigliato visitare direttamente i configuratori ufficiali dei vari modelli).

