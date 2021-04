Come funzionerà il pass per spostamenti e concerti, ipotesi app con codice a barre

2' di lettura

Il governo è al lavoro sul lasciapassare per muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale tra regioni di diverso colore per contagi coronavirus e per accedere agli eventi che riapriranno, dai concerti alle manifestazioni sportive. Restano diversi dettagli da definire, anche con l'aiuto del Cts che si riunirà martedì 20 aprile per esaminare la pratica. Nella fase iniziale dovrebbe bastare un certificato cartaceo che dimostri una delle tre condizioni richieste: vaccinazione, test negativo nelle ultime 48 ore, avvenuta guarigione dal Covid.

App o tessera con i dati per muoversi liberamente

In seguito il pass sarà digitale. Tra le ipotesi alle quali si lavora c'è quella di una app per smartphone con un codice Qr da esibire sul modello del pass europeo che Bruxelles intende attivare dall'estate. Il risultato negativo di un tampone eseguito in una struttura accreditata dal ministero della Salute o l’attestato di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal Covid dovrebbero essere abbinati a un Qr code (ossia un codice a barre bidimensionale) che verrà scansionato e consentirà il passaggio tra regioni di diverso colore o l’accesso a una manifestazione sportiva o musicale. Si tratta di un meccanismo di più rapida messa a punto, ma fruibile soprattutto dai più giovani dotati di smartphone.

Loading...

L’alternativa sarebbe una tessera, da realizzare con il possibile coinvolgimento di Poste italiane, con i dati forniti dall'autorità sanitaria. Per la messa a punto servirebbe però almeno un mese. Oltre al Ministero della Salute a questa ipotesi stanno lavorando i tecnici del ministero dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale. Sarà valutata anche la possibilità di avvalersi dell'app IO, già usata per il cashback e attivata da dieci milioni di italiani.

Il precedente del Pass usato a New York

All’estero il sistema del pass sta funzionando, da Israele agli Stati Uniti. Da un paio di settimane nello Stato di New York è attiva l’app “The Excelsior Pass”, progettata per agevolare l’accesso a concerti o eventi sportivi che richiedono una prova di avvenuta vaccinazione o della recente negatività a un tampone. I referti sono inviati al portale, che genera un Qr code univoco che può essere letto dal personale di sicurezza all’entrata di locali, arene, stadi. Il sistema è realizzato su una piattaforma di IBM ma si basata su tecnologia blockchain, il che vuol dire che né IBM né le aziende che lo scannerizzano avranno accesso alle informazioni sanitarie di chi lo usa.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter