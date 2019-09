Come funzionerà lo sconto del 20% sui prodotti alimentari senza imballaggio Sconto del 20% per chi compra prodotti sfusi, non confezionati in lattine di alluminio, flaconi di plastica, barattoli di latta, vasetti di vetro, scatolette di cartone o di legno né in altri imballaggi riciclabili. È una delle novità della bozza di decreto contro i cambiamenti climatici e per l’economia verde di Jacopo Giliberto

Bonus rottamazione auto e 20% di sconto sui prodotti senza plastica

3' di lettura

Uno sconto del 20% per chi compra prodotti sfusi, non confezionati in lattine di alluminio, flaconi di plastica, barattoli di latta, vasetti di vetro, scatolette di cartone o di legno né in altri imballaggi riciclabili. È una delle novità contenute nella bozza di decreto contro i cambiamenti climatici e per l’economia verde. Ma nella bozza c’è anche un grande assente. Quasi una burla. Gli appassionati di letteratura di Italo Calvino potrebbero ritrovarvi «Il Cavaliere inesistente», vivo di sola armatura vuota.

Altri vi leggerebbero un’etimasìa, direbbero i cultori di arte antica, cioè la rappresentazione dell’attesa di ciò che manca. Il fondamentale articolo 12 della bozza di decreto per l’economia verde, articolo intitolato «Cessazione qualifica di rifiuto», quello che tramite le regole europee “end-of-waste” dovrebbe risolvere la paralisi del riciclo, quello che dovrebbe promuovere la rigenerazione dei residui, quello che dovrebbe sfilare dalle mani delle camorre e togliere dai capannoni abusivi i rifiuti che non riescono a trovare destinazione, ebbene quell’articolo è presente solamente in figura. È un articolo vuoto. Il testo è ridotto solamente al titolo fra le virgolette («Cessazione qualifica di rifiuto») seguito dal silenzio di una linea bianca.

Il decreto

Sono questi alcuni dei dettagli della bozza di decreto legge ambientale che potrebbe approdare al Consiglio dei ministri del 19 settembre come prima mossa operativa del programma di governo e come strumento per superare i vincoli europei al patto di stabilità.

Gli aiuti nemici dell’ambiente

Una parte importante della traccia di decreto parla di ridurre quegli sconti fiscali che danneggiano l’ambiente. L’articolo 6 della bozza prevede di tagliare del 10% l’anno, a partire dal 2020, gli sconti fiscali elencati dal «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi» realizzato dal ministero dell’Ambiente. Settori come pesca, autotrasporto, agricoltura, voli di linea e così via godono di una leggera riduzione delle accise che penalizzano i combustibili fossili, disincentivati in ogni modo. Sono previsti incentivi per chi rottama l’automobile vecchia in cambio di una vettura zero emissioni oppure per le auto elettriche in sharing.

In dettaglio: lo sconto sullo sfuso

Importante per i rifiuti è l’articolo 11 che asseconda la moda attuale — così iconica e di tendenza— contro gli imballaggi di vetro, plastica, acciaio, carta, legno e alluminio usati per proteggere e conservare i prodotti.