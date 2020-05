Come la Germania ha contenuto il Coronavirus di Jens Spahn

La Germania viene spesso indicata come esempio positivo di gestione della pandemia COVID-19. Siamo riusciti a prevenire il sovraccarico del nostro sistema sanitario. La curva delle infezioni si è evidentemente appiattita. E la percentuale di casi gravi e decessi è inferiore in Germania rispetto a molti altri paesi. Ma questo ci rende umili, piuttosto che molto sicuri di noi.

Vedo tre motivi per cui la Germania sta attraversando questa crisi relativamente bene, per ora. Innanzitutto, il sistema sanitario tedesco era in buona forma all'inizio della crisi; tutti hanno avuto pieno accesso alle cure mediche. Questo è un merito non solo dell'attuale governo ma di un sistema che è stato costruito nel corso di molti governi. Con un'eccellente rete di medici di base a disposizione per affrontare i casi più lievi di COVID-19, gli ospedali sono stati in grado di concentrarsi sui malati più gravi

In secondo luogo, la Germania non è stata la prima nazione a essere colpita dal virus e quindi ha avuto il tempo di prepararsi. Mentre abbiamo sempre tenuto a disposizione un numero relativamente elevato di letti ospedalieri, in particolare nelle unità di terapia intensiva, abbiamo anche preso sul serio la minaccia COVID-19 sin dall'inizio. Di conseguenza, la capacità delle terapie intensive del paese è stata aumentata da 12.000 a 40.000 posti letto molto rapidamente.

In terzo luogo, la Germania ospita molti laboratori in grado di testare il virus e molti illustri ricercatori sul campo, il che aiuta a spiegare perché qui è stato sviluppato il primo test rapido COVID-19. Con una popolazione di circa 83 milioni di persone, siamo in grado di eseguire fino a un milione di test diagnostici al giorno, e presto saremo in grado di eseguire circa cinque milioni di test sierologici al mese. Effettuare numerosi test è come puntare una torcia nel buio: senza di essa, puoi vedere solo sfumature di grigio; ma con essa puoi vedere i dettagli in modo chiaro e immediato. E quando si tratta di un'epidemia, non puoi controllare ciò che non riesci a vedere.

A dire il vero, come ministro federale della salute tedesco, riconosco che stiamo vedendo solo istantanee momentanee. Nessuno può prevedere con sicurezza come si svilupperà la pandemia tra poche settimane o qualche mese. Non abbiamo imposto coprifuoco nazionali, ma abbiamo chiesto ai cittadini di rimanere a casa volontariamente. Come molti altri paesi, da due mesi viviamo con severe limitazioni alla vita pubblica e privata. Da quello che sappiamo, questa risposta è stata necessaria ed efficace.

Tuttavia, le conseguenze del blocco non possono essere ignorate, motivo per cui stiamo gradualmente cercando di tornare alla normalità. Il problema è che la riduzione delle misure di protezione potrebbe essere spinosa quanto la loro introduzione all'inizio. Sebbene operiamo in condizioni di profonda incertezza, possiamo essere certi del pericolo rappresentato da una seconda ondata epidemica. Pertanto, rimaniamo vigili.

Solo il tempo ci dirà se abbiamo preso le giuste decisioni, quindi sto attento a trarre insegnamenti dalla crisi a questo punto. Ma alcune cose mi sembrano già chiare.

Innanzitutto, è fondamentale che i governi informino il pubblico non solo di ciò che sanno, ma anche di ciò che non sanno. Questo è l'unico modo per costruire la fiducia necessaria per combattere un virus letale in una società democratica. Nessuna democrazia può costringere i suoi cittadini a cambiare il loro comportamento – almeno non senza sostenere costi elevati. Nel perseguire una risposta collettiva coordinata, la trasparenza e l'informazione accurata sono molto più efficaci della coercizione.

In Germania, siamo riusciti a rallentare la diffusione del virus perché la stragrande maggioranza dei cittadini vuole cooperare, per senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. Ma per mantenere questo successo, il governo deve offrire tempestivamente informazioni complete e aggiornate sul virus con un dibattito pubblico aperto ed una tabella di marcia per il recupero.

In secondo luogo, oltre a informare il pubblico, i governi dovrebbero dimostrare di fare affidamento sui cittadini per comprendere la situazione e ciò che richiede. Poiché vengono informati, i cittadini tedeschi sanno che un ritorno alla normalità non è possibile senza un vaccino. Nel pensare alle nostre nuove routine quotidiane, la nostra formula è quella di perseguire quanta più normalità possibile con la massima protezione necessaria.

Finché le nostre decisioni su dove e come allentiamo le restrizioni concordano con criteri chiari e ragionevoli, confidiamo che i cittadini tedeschi le sosterranno. Le nostre decisioni dovrebbero essere guidate da prove e sottolineare la riduzione del rischio di infezione. Sappiamo che il distanziamento sociale è la protezione più efficace. Quando le persone rimangono a una distanza di almeno un metro e mezzo, il rischio di infezione si riduce sostanzialmente. E se siamo in grado di garantire il rispetto delle regole di base dell'igiene, il rischio diminuisce ulteriormente. I rischi residui rimanenti possono essere gestiti in vari modi, a seconda della situazione.

In terzo luogo, la pandemia ha dimostrato perché un mondo interconnesso necessita di una gestione delle crisi a livello globale. Purtroppo, la cooperazione multilaterale è diventata più difficile negli ultimi anni, anche tra stretti alleati. Ora che vediamo quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro, l'attuale crisi dovrebbe essere un campanello d'allarme. Nessun paese può gestire una pandemia da solo. Abbiamo bisogno di un coordinamento internazionale e se le istituzioni esistenti a questo scopo non funzionano abbastanza bene, dobbiamo lavorare insieme per migliorarle.

In quarto luogo, noi europei dobbiamo riconsiderare il modo in cui affrontiamo la globalizzazione, riconoscendo che è fondamentale produrre beni essenziali necessari come le attrezzature mediche all'interno dell'Unione europea. Dovremo diversificare le nostre catene di approvvigionamento per evitare di essere totalmente dipendenti da qualsiasi paese o regione. Ripensare la globalizzazione non significa ridurre la cooperazione internazionale. Al contrario, gli sforzi congiunti tra gli Stati membri dell'UE stanno già promuovendo progressi verso un vaccino. Una volta scoperto, sarà prudente garantire che il vaccino sia prodotto in Europa, anche se è disponibile in tutto il mondo.

Come la maggior parte delle crisi, questa offre opportunità. In molte aree, ha messo in evidenza il meglio di noi: un nuovo senso di comunità, una maggiore disponibilità ad aiutare gli altri e una rinnovata flessibilità e creatività. Non vi è dubbio che le conseguenze a medio termine della pandemia saranno difficili. Ma nonostante tutte le difficoltà e le incertezze che ci attendono, rimango ottimista. In Germania e altrove, stiamo assistendo a ciò di cui sono capaci le nostre democrazie liberali ed i nostri concittadini.



