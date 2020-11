Come gestire l’ingresso degli junior nella governance dello studio

... e quello degli junior

Se è di tutta evidenza la convenienza dei senior in termini di governance e di futuro capital gain, altrettanto si può affermare per i professionisti giovani: forti dell’appoggio dei loro colleghi più esperti, i giovani ora hanno l’occasione di entrare in realtà di studio conosciute, in cui possono lavorare per apportare innovazioni in termini di processi o di nuovi servizi, incrementando il parco clienti, sfruttando le affinità anagrafiche con i figli degli imprenditori clienti (questi ultimi avranno pressappoco l’età dei professionisti senior). Scongiurando, così, un passaggio generazionale nel parco clienti.

Il nodo cruciale per motivare i collaboratori verso questo passo - oltre chiaramente all’entità del pay back period (misurato dal prezzo di ingresso, dalla redditività e dalla percentuale di partecipazione agli utili annuali) - sarà il grado di coinvolgimento nella governance. Entrare con una quota del 5% in uno studio professionale (investimento difficilmente liquidabile) senza possibilità di influire minimamente sulla strategia non è certo un buon affare per chi vuole disegnare la propria carriera. E questo anche con un periodo di rientro dall’’investimento di 5-6 anni.

Di fatto è proprio la fissazione del prezzo di ingresso l’elemento che potrebbe portare ad un allontanamento delle parti e questo va scongiurato adottando soluzioni tecniche.

L’esempio

Ipotizzando un valore economico di uno studio professionale di un milione di euro, sarebbe corretto far pagare al collaboratore 50mila euro di prezzo di ingresso per una quota del 5%? Il prezzo potrebbe apparire corretto in ipotesi di approccio di mera cessione, se l’acquirente fosse un esterno e il fatturato considerato per la stima fosse realmente ripetibile (aspetto tutt’altro che scontato dopo la pandemia).

Diverse le valutazioni se ad entrare nella compagine fosse un collaboratore dello studio. Quest’ultimo ha contribuito a creare quel valore di un milione di euro, con una remunerazione ridotta e rinunciando – nella maggior parte dei casi – ad avere clientela propria (non-competition). Senza contare le maggiori sinergie che il professionista junior può dare allo studio rispetto ad un esterno nel riposizionare quel fatturato. Realisticamente appare dunque più corretta la stima di un valore negoziale equitativo che consideri questi aspetti, in modo da ridurre il valore iniziale (ipotizzato anche prezzo) di 50mila euro.