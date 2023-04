Come gestire il rischio fornitura in un’azienda manifatturiera

Gefran, con un comportamento proattivo, ha dato avvio a questo progetto già nel 2018. Gli eventi “disruptive” verificatisi in questi anni, che hanno aumentato a dismisura i problemi di approvvigionamento, quale impatto hanno avuto sul vostro progetto?

«Il nostro progetto era stato impostato per gestire in maniera strutturata il rischio di approvvigionamento, con la consapevolezza che possono comunque verificarsi eventi difficilmente prevedibili in anticipo. Questo approccio ci ha permesso di adattarci velocemente agli sviluppi repentini delle diverse contingenze che si sono succedute. Parliamo naturalmente della pandemia, con i suoi riflessi prima sulla Cina, per noi un mercato di fornitura fondamentale, poi sul resto del mondo, fino alla cosiddetta “crisi dei microchip. Abbiamo reagito intensificando le collaborazioni interfunzionali, con confronti sistematici tra le funzioni di Procurement, Ricerca&Sviluppo e Produzione, per essere in grado di definire con tempestività le azioni da intraprendere. Un esempio su tutti: in mancanza di uno specifico chip, è stato necessario procedere alla ricerca di una alternativa disponibile sul mercato su cui la Ricerca&Sviluppo potesse lavorare per progettare una nuova scheda elettronica, che a sua volta la Produzione avrebbe inserito su una nuova piattaforma tecnologica”.

Un progetto di tale portata ha sicuramente coinvolto una notevole mole di dati da elaborare. Come avete affrontato questo problema?

«All’interno della nostra attuale piattaforma di e-procurement si è resa necessaria l’introduzione una nuova funzionalità di risk management, che permettesse di generare informazioni utili per indirizzare solide decisioni. Questo innovativo servizio, attraverso le tecnologie adottate, permette di incrociare dati provenienti dai sistemi aziendali, dalla piattaforma di procurement, da infoprovider di componenti elettronici, da agenzie di rating finanziario per produrre un indicatore per noi indispensabile: il rating del rischio di fornitura per ogni codice”.

Quali sono i benefici che avete ottenuto per migliorare la vostra operatività?