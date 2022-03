Come gestire i tuoi risparmi ai tempi di guerra: le risposte degli esperti di Plus24

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vittime civili e distruzione: l’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio scorso sta provocando conseguenze devastanti. E gli effetti si vedono anche a livello economico. Le sanzioni dell’Occidente contro Mosca hanno avuto riflessi importanti sui mercati finanziari e nella capitale russa sono tornate le file ai bancomat. Il conflitto bellico ha innescato inoltre una elevata volatilità dei prezzi delle materie prime con riflessi sull’inflazione.

La redazione di Plus24, il settimanale di finanza personale in edicola ogni sabato con Il Sole 24 Ore, mette a disposizione dei lettori i suoi giornalisti, insieme a consulenti finanziari ed esperti del settore, per dare risposte concrete alle domande che ogni risparmiatore può inviare in merito al proprio portafoglio investimenti e, più in generale, sui temi più caldi al centro dell'attenzione in questo momento.

