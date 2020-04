Come impedire la ripresa di azioni criminali di Gaspare Sturzo *

In questi tristi giorni di in cui l’emergenza Covid-19 si è appropriata del Sistema Italia, cioè governo, economia e finanza, mettendo il Paese agli arresti domiciliari, stiamo assistendo al varo di decreti legge per aiutare le imprese, con promesse iniezioni di liquidità e, di contro, ad allarmi di importanti personalità sul rischio di infiltrazioni criminali su questi fondi e sulle stesse imprese. Occorre fare un po’ di chiarezza per evitare di offrire il destro agli effetti collaterali di articoli criminalizzanti del Sistema Italia, come quello pubblicato nei giorni scorsi dal quotidiano tedesco Die Welt.

Sappiamo che i fondi dei decreti legge, allo stato, sono promesse di garanzia al sistema bancario che erogherà mutui, a tasso e costi da verificare, agli imprenditori. Già di per sé, occorre ricordare che la banca resta tenuta, a normativa vigente, a fare la verifica di adeguatezza del cliente. Ne consegue che, in seguito a un controllo negativo, non potrà erogare credito. Ma c’è di più e riguarda proprio quegli inquirenti e Autorità di controllo giudiziario che hanno lanciato l’allarme. O meglio, ricordare che la riforma delle misure di prevenzione del 2017 e 2019 consentono di colpire mafiosi, truffatori dello Stato nonché forme organizzate di corruttori e corrotti e loro istigatori; in sostanza, già adesso coloro che hanno lanciato l’allarme hanno nella loro “cassetta degli attrezzi” quanto occorrente per un preventivo attacco alle denunciate infiltrazioni criminali, anche a mezzo di prestanome e società di comodo.

Ma oltre ciò anche le autorità Anticorruzione e quella Antitrust hanno poteri di intervento, contro rilevati sistemi anticoncorrenziali, o di traffico illeciti di corruttele ai danni delle pubbliche amministrazioni. Non da ultimo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che, tramite i loro sistemi operativi tradizionali e ancor di più quelli informatizzati, possono acquisire – in pochi attimi – ogni notizia sull’esistenza fiscale e sulle operazioni soggettive e oggettive di ogni tipo di impresa. In conclusione, gli strumenti di contrasto e di tecnica operativa sono già presenti nella legislazione italiana, ma non in quelle di altri Stati dell’Unione.

Forse nelle leggi di conversione dei decreti sui fondi alle imprese si potrebbe richiedere l’uso di conti dedicati, il pagamento tracciabile solo con bonifici e una serie di codici di operazioni connesse a una destinazione d’utilizzo delle somme. Certamente, non mi pare che, a legislazione vigente, manchino mezzi per impedire che sistemi criminali possano aggredire l’Italia. Ma ancor di più occorre prudenza nel pubblico dibattito, soprattutto perché un effetto collaterale certo potrebbe essere l’immobilismo burocratico e l’accentramento dei fondi nelle regioni “marcogermaniche” d’Italia, dove è allocato il maggior distretto produttivo e finanziario nazionale e dove si tende a pensare che i problemi denunciati siano solo delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei politici del Centro Sud. O meglio, prendiamo atto che del rischio di non onorabilità si può anche morire.



* Giudice per le indagini preliminari a Roma