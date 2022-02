Come individuare le piccole aziende che crescono di più

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La politica monetaria delle banche centrali, Fed in testa, sarà uno dei temi centrali dell’anno. Un fattore che determinerà ancora molta volatilità dei listini e che non sarà necessariamente un male per gli investitori. Ne abbiamo parlato con Andrei Kiselev, gestore degli investimenti nel team azionario globale di Aegon Asset Management e co-gestore della strategia Global Sustainable Equity.

Aegon Asset Management è un asset manager globale, con un patrimonio in gestione, per conto di piani pensionistici...