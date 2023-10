Come intercettare e sviluppare la propria voce originale (anche in azienda)

L'Executive Presence è una vera e propria competenza, come per esempio la comunicazione, la gestione delle persone, la costruzione di un budget, l'esecuzione di un intervento chirurgico, ed è formata da molteplici fattori che si possono sintetizzare nella “Presenza” di una persona quando, per esempio, entra in uno spazio e viene percepita ancora prima di pronunciare qualsiasi frase di senso compiuto.

La persona con una Executive Presence attiva e allenata è centrata e radicata proprio come l'albero. Sa percepire sé stessa, le altre persone e l'ambiente intorno. Ha sviluppato un'alta capacità di portare l'attenzione sui dettagli ma anche sull'insieme di ciò che accade. Questo aspetto parte dalla connessione con il proprio respiro e prima ancora, dall'offrirsi la possibilità di percepirlo per come emerge e, quindi, per quello che porta, compresa la propria vulnerabilità. Soffermarsi sulla qualità del proprio respiro è la prima possibilità di accesso al tronco dell'albero della nostra metafora, ovvero al nostro corpo e alla possibilità di renderlo vivo e pertinente rispetto ai colori e qualità che ci contraddistinguono. L'utilizzo del proprio corpo e degli impulsi che emergono è un altro aspetto da consolidare.

Riconoscere e esprimere il valore che si apporta in un contesto organizzativo rispetto alle altre persone che lo popolano, anche a parità di competenze, è decisivo. Appropriarsi di uno spazio, senza attendere l'autorizzazione esterna, diventa quindi fondamentale. Lo spazio che si abita attivamente viene contestualmente riconosciuto dalle persone. Osservare le abitudini acquisite e consolidate è un passaggio altrettanto fondamentale. Quanto tempo si dedica ad un allenamento consapevole volto ad acquisire una organicità e quindi esercitare una piena Executive Presence? Connettersi a sé stessi in maniera organica significa cogliere gli stati psicofisici personali e di conseguenza degli altri. Allenarsi in questa direzione significa agire comportamenti coerenti nei confronti di sé stessi, delle persone e del contesto di riferimento.

All'interno delle aziende e della società ci stiamo occupando di rappresentare o di presentare ciò che siamo? La differenza è sostanziale, così come la qualità di quello che ne deriva. Siano essi risultati, performance o l'interpretazione del ruolo.

