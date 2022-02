Come investire nel medio termine anche senza il sostegno della Bce

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante le attuali tensioni che si respirano oggi sui mercati, amplifcate dalll’incertezza vista la tragica piega che ha preso la situazione in Ucraina, dopo gli scossoni di queste giornate drammatiche le Borse continueranno a muoversi lungo la strada del rialzo, mentre l’aumento dell’inflazione non deve spaventare. Ne è convinto Davide Pasquali, vicepresidente e direttore di Pharus Asset Management Sa e Pharus Management Lux Sa e presidente di Pharus Sicav e Multi Stars Sicav.

È sempre più difficile fare previsioni sui mercati, troppi i “cigni neri” che ormai con sempre maggiore frequenza mettono in discussione l'equilibrio dei listini e non solo. Prima la pandemia, ora la guerra contro l’Ucraina, la prossima non si sa. Fatta questa premessa, qual è il suo approccio ai mercati e come ha cambiato, se lo ha fatto, la sua strategia alla luce di questi eventi inattesi?

Fare previsioni ...