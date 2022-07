Come l’Europa lascia a terra i suoi passeggeri

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’Europa rischia di diventare l’epicentro del caos dei cieli: da Londra, ad Amsterdam, Berlino, Parigi volare in questi giorni è sempre più difficile. Avere in mano un biglietto aereo non sempre è garanzia di partenza: la cancellazione dei voli è da mettere in conto, come le lunghe code ai controlli di sicurezza, fino alla perdita delle valige.

E’ boom di prenotazioni: triplicate rispetto a prima del Covid

I passeggeri non si danno per vinti e nonostante il caos, sono disposti a tutto pur di partire: secondo i dati pubblicati da Bank of America, le prenotazioni...