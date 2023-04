Come l’Intelligenza artificiale cambierà la vita in ufficio e per i creativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft Teams e Microsoft 365, e poi Google Docs e Gmail: chi lavora e studia li conosce e in futuro “rischiano” di essere ancora di più popolari grazie al pieno di intelligenza (artificiale naturalmente) che tutti questi strumenti applicativi stanno via via facendo per aprire una nuova era della produttività. Che ci viene promessa più personale, più responsive e più efficiente.

Partiamo da Teams, lo strumento di collaborazione per eccellenza del gigante di Redmond: pochi giorni fa è stata annunciata l'anteprima pubblica della nuova app per Windows (la disponibilità generale è prevista per la fine dell'anno) all'insegna di concetti quali velocità, semplicità e flessibilità, oltre naturalmente a quello dell'intelligenza. Virtù, nel loro insieme, di cui l'ufficio “liquido” e distribuito del futuro non può fare oggettivamente a meno. Teams, come ricordano i portavoce di Microsoft, è nata (nel 2017) per riunire in un unico luogo tutti gli elementi utili per lavorare in gruppo e oggi si cambia d'abito per portare agli utenti prestazioni raddoppiate (grazie a un profondo intervento di ottimizzazione dell'architettura dei dati e del sistema di chat) e consumi di memoria dimezzati.

Teams e l’Intelligenza artificiale

Il nuovo Teams, soprattutto, è considerato da Microsoft la base per le esperienze di AI di prossima generazione, quelle che renderanno più fluida e partecipativa la collaborazione. L'investimento miliardario della società di Redmond in OpenAI gioca ovviamente un peso importante: se già a inizio febbraio l'abbonamento Premium di Teams andava a integrare alcune funzionalità di Gpt 3.5 (trascrizione delle videochiamate, ordinamento dei contributi condivisi dai relatori, traduzioni in tempo reale), con il successivo annuncio di Microsoft 365 Copilot ecco che l'AI generativa che alimenta ChatGpt è entrata ufficialmente in ufficio con uno strumento che combina la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (i cosiddetti Large Language Model) con i dati presenti nelle app di Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook e tutte le altre) e quelli di calendario, e-mail, messaggistica istantanea e contatti.

BigData e applicazioni aziendali, nella visione di Microsoft, avranno dunque un pilota intelligente per estrarre informazioni da distribuire comodamente a tutti i componenti di un workgroup e tenerli costantemente aggiornati sul “work in progress”, avviare il processo creativo di un testo senza partire da zero, semplificare la redazione di presentazioni partendo da una semplice richiesta o ancora analizzare tendenze e creare infografiche in tempo reale.

Un nuovo modello di conoscenza

La svolta che porta in dote l’AI generativa va quindi ben oltre la possibilità di incrementare la produttività individuale: la sfida è creare un nuovo modello di conoscenza sfruttando la grande quantità di dati e insight oggi in gran parte inaccessibile (e non sfruttata) che risiede dentro un'organizzazione. Google, da parte propria, ha annunciato (prima della rivale) l'integrazione dell'Ai generativa nella suite Workspace che comprende Gmail e Docs, oltre che Search a Maps. L'obiettivo? Aiutare gli utenti della propria galassia di servizi (circa tre miliardi di persone nel mondo) a creare e condividere contenuti avvalendosi della capacità degli algoritmi, a connettersi e collaborare “come mai prima d’ora” al riparo da malware e attacchi di phishing.