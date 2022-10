Come l’Italia si sta desertificando: una guida fotografica ai luoghi senz’acqua

Fra i vari deserti documentati, il più impressionante è il “Deserto del Trasimeno”. Sottotitolo: “Prende parzialmente il posto del più noto Lago Trasimeno, il quarto in Italia in ordine di estensione”. Nel testo che accompagna le foto di una spianata brulla, Galimberti rileva: «Raggiungendo questo deserto in volo, non potrete non notare la macchia marrone che predomina la vallata. I più attenti tra di voi non mancheranno di notare anche le venature che oggi caratterizzano questa distesa. Venature che sarebbe meglio definire solchi creati dalla secchezza del terreno, già emblema di un inaridimento progressivo e che promette di aumentare».

Concorda con questa impressione anche Filippo Covarelli, che ha lavorato per oltre un decennio come istruttore di kiteboard sul lago e ora passa il suo tempo ad andare alla ricerca dell’acqua: «Sicuramente se la siccità continuerà cosi, il Trasimeno sarà destinato a scomparire».

Quasi altrettanto impressionanti sono le foto del “Deserto del Trebbia”, in particolare in coincidenza dell’attraversamento autostradale sul Ponte Paladino, a Sud Ovest di Piacenza. Un ponte «scenograficamente fuori luogo», data la sparizione del fiume sottostante. «Uno scorcio a tratti straniante, che gli amanti della distopia non faticheranno ad accostare a quegli scenari apocalittici dove vecchie costruzioni rimangono sospese nel tempo mentre tutto intorno cambia», commenta Galimberti.

Stessa impressione devono dare le due dighe che chiudono il “Deserto di Montespluga”, che si estende nella provincia di Sondrio per una superficie di 1,7 chilometri quadrati, circondato da montagne che lo fanno quasi assomigliare a un cratere. «Il Montespluga non è ancora un deserto al 100% - spiega Galimberti -. Rimane un 10% di superficie bagnata dall'acqua di quello che bisogna immaginare come un lago artificiale, creato tramite la costruzione di due dighe sul Torrente Liro per l'accumulo d'acqua destinata alla centrale idroelettrica di Isola, frazione di Madesimo. Un lago con una profondità massima di 67 metri ed una capacità di circa 32 milioni di metri cubi di acqua, che nella nostra ultima visita abbiamo trovato ridotto a una pozza d'acqua. Ci auguriamo che voi, durante la vostra visita, abbiate più fortuna».

L’immagine di copertina, con un alberello smagrito e spettrale che fuoriesce da un terreno inaridito, ci rimanda invece in Sicilia, nel “deserto di Pozzillo”, che si estende per quasi 8 chilometri quadrati vicino ad Acireale, nel Catanese. E magari qualcuno potrebbe anche pensare: ma qui siamo in Sicilia, in uno dei posti più caldi d'Italia, è normale che sia a rischio di siccità.