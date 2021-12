Come la “maledizione del vincitore” può incoraggiare l’azzardo morale

Fuori dal laboratorio la «maledizione del vincitore è stata osservata in molti altri contesti differenti, dal mercato dei giocatori professionisti di baseball al già citato mercato dei diritti di trivellazione. A questo proposito, nel loro studio, Capen, Clapp e Campbell notano come «Negli ultimi anni, diverse grandi aziende hanno esaminato piuttosto attentamente i loro risultati e quelli del settore in aree in cui le aste sono il metodo per acquisire i contratti di trivellazione. La più notevole di queste aree, e forse la più interessante, è il Golfo del Messico.

La maggior parte degli analisti si è scontrata con il risultato piuttosto scioccante che, mentre sembra che ci sia molto petrolio e gas nella regione, l'industria non ha realizzato, dati gli investimenti, i guadagni attesi. Infatti, se si ignora il periodo anteriore al 1950, quando la terra era molto più economica, si trova che il rendimento dell'attività estrattiva nella regione del Golfo è inferiore all'interesse pagato sui depositi dalle cooperative di credito locale».

L’esempio delle grandi acquisizioni

C'è, poi, il settore delle acquisizioni aziendali, il nostro principale tema di interesse. Uno dei primi studi ad occuparsi della questione è stato pubblicato nel 1986 da Richard Roll («The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers». Journal of Business, 1986, 59, pp. 197-216). La finalità dello studio era quella di spiegare perché, dati alla mano, le imprese sembrano essere disposte a pagare valori significativamente superiori al prezzo di mercato per acquisire altre imprese. L'evidenza, infatti, mostra che, mentre gli azionisti delle aziende che vengono scalate realizzano profitti ingenti, per l'acquirente c'è poco o nessun guadagno.

Perché allora si verificano queste acquisizioni? Roll è convinto che alla base ci sia quella che definisce «l'ipotesi dell'arroganza» (the hubris hypothesis). Quello che si verifica, in genere, è che le imprese offerenti identificano le potenziali imprese target, ne stimano il valore e fanno un'offerta solo se il valore stimato supera l'effettivo valore di mercato. Alla base di questa sistematica sopravalutazione, dunque, ci sarebbe, secondo Roll, l'eccessiva convinzione da parte dei manager che guidano l'acquisizione di poter stimare il valore dell'impresa meglio dei mercati. Alla luce dei dati sembra, al contrario, che ci sia ben poco supporto per tale convinzione.

Ne dobbiamo concludere che siamo davanti a comportamenti sistematicamente irrazionali? Non è una conclusione da scartare, anzi forse è la spiegazione più logica. Questo fatto potrebbe risultare sorprendente solo perché l'economia è una scienza strana. Come affermava il Nobel Kenneth Arrow, infatti, la teoria economica si trova nella bizzarra situazione nella quale: «l'analisi scientifica imputa un comportamento scientifico ai suoi soggetti. Questa non è necessariamente una contraddizione, ma sembra comunque portare ad un regresso infinito».