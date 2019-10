Come mantenere l'ordine dentro il bicchiere

Quasi sempre i cocktail prevedono ingredienti alcolici e non. L'ordine di “ingresso” nel mixing glass non è mai casuale: prima “entrano” gli analcolici, in questo caso succo di limone, e successivamente i distillati.



Si ringrazia Claudio Alessandro, bar supervisor presso Hotel Diana Majestic Milano, per le foto.