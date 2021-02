Come moltiplicare lo spazio al minialloggio di 26 metri quadri Gli obiettivi erano diversi: dalla creazione di uno spazio notte e uno giorno (grazie a un divisore) al rendere funzionale la zona living da vivere con gli amici di Stefano Maffei*

2' di lettura

Come si può riuscire a massimizzare uno spazio di appena 26 mq?

Un cliente di Milano ha deciso di rivolgersi a GoPillar, la community di architetti ed interior designer che permette a clienti privati di ricevere decine di progetti da professionisti di tutto il mondo iscritti alla piattaforma. La richiesta del cliente riguardava la ristrutturazione e la migliore disposizione degli arredi di un piccolo monolocale di 26 mq a Milano. Gli obiettivi erano diversi: dalla creazione di uno spazio notte e uno giorno grazie all’utilizzo di un divisore al rendere funzionale la zona living da vivere con gli amici.

Degli addirittura 87 progetti ricevuti, ne vogliamo analizzare insieme tre.



La proposta di Elena Pellegrini





La professionista ha risposto alla perfezione alla sfida del cliente, ottenendo un 10 come voto finale. Il bagno è stato lasciato nella stessa posizione occupata prima della ristrutturazione, con la stessa disposizione dei sanitari. Il focus è infatti stato posto nella zona da vivere, resa ariosa, luminosa e funzionale. Anche la cucina, per motivi di risparmio sull’impiantistica, è stata lasciata nella stessa posizione, con l’aggiunta di una lavastoviglie (come da richiesta). Il punto di svolta del progetto è dato dal divisore in vetro, che permette alla zona notte di essere illuminata. È stato infine dedicato spazio ad un piccolo ripostiglio/lavanderia e un bel guardaroba.

La proposta di Disa Arch

L’obiettivo del professionista è stato massimizzare i 26 mq dell'appartamento, cercando di riorganizzare il layout del luogo e di utilizzare in maniera diversa il guardaroba. L’idea è stata quella di dare un’identità riconoscibile, con una seduta fissa, oltre ad una mobile, ai lati del tavolo (allungabile per poter ospitare amici). Il tutto con i toni chiari e l’utilizzo di un elegante legno per le superfici, gli arredi e la seduta fissa.

La proposta di Andrés Felipe Martínez Arismendy





Come richiesto dal cliente, il punto centrale di tutto il progetto è stato dare l’idea di spaziosità ai 26 mq e di estrema funzionalità dell’ambiente intero. La cucina ha due scaffali (sopra e sotto) per poter tenere quanti più utensili possibili, come da chiara richiesta. Inoltre, la cucina “prosegue” sul tavolo, adibito come bancone da bar, con altro spazio per gli utensili e la possibilità di ospitare fino a cinque commensali. Il bagno è rimasto nella stessa posizione, ma leggermente ampliato per poter accogliere una lavatrice (altrimenti impossibile da sistemare in quella metratura). L’eleganza dell’appartamento è data da un divano grande e uno spazio conviviale dove poter ricevere visite. Il letto è nascosto in un angolo della casa, in modo da non compromettere la funzionalità e lo spazio a disposizione.