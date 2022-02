Come nasce la classifica: contano quota export e disclosure dei dati

Per la prossima edizione di Campioni dell’export, le registrazioni - sul sito di Statista (www.statista.com/page/campioni-export) - saranno aperte da maggio a luglio 2022. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e trasparente, come le altre classifiche che Il Sole 24 Ore e Statista realizzano con successo da anni e che la società di analisi crea in altri paesi con i media leader di mercato, come il Financial Times.

Per informazioni (e per richiedere l’autorizzazione a fregiarsi del sigillo di Campioni dell’export) è stato attivato un indirizzo email: campionidellexport@statista.com.