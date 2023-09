Come nasce «La la land»: la masterclass di Chazelle e l’ovazione a Wes Anderson

Cartier ha anche conferito il premio “Glory to the filmmaker award” a Wes Anderson con una cerimonia che lo ha visto arrivare vestito con un gessato rosa, leggermente imbarazzato dall’ovazione della sala strapiena. Mentre si riavviava i capelli da paggetto, sorrideva contento ma beffardo, come nei suoi film. A fare la laudatio Alexandre Desplat, autore di sei colonne sonore di altrettanti film di Andreson. Giocoso e ironico Desplat ha parlato di un regista che ha capito l’importanza fondamentale della musica nei film e poi ha usato parole puntuali per lo stile del sodale americano: «Un cinema rivoluzionario, con una visione, profondamente tragico, con grande attenzione ai dettagli e una forte melanconia dietro i colori pastello».

Da par suo Anderson ha risposto con lo stesso piglio comico e composto dei suoi film, definendo il nome del premio “Glory to...” un concetto piuttosto biblico. «Ho controllato su wikipedia la lista di coloro che hanno ricevuto il riconoscimento prima di me, tutti dei grandi come Spike Lee, che è una delle ragioni per cui sono diventato regista, o Brian De Palma, lo hanno ritirato nel momento in cui hanno fatto i loro peggiori film. Spero che il film che state per vedere non sia proprio pessimo, ma potete consolarvi: dura solo 40 minuti». Risata colossale e un applauso durato al limite dell’imbarazzo del regista, che ormai aveva assunto una tonalità molto vicina al colore del suo vestito rosa con scarpe coordinate.

Ma in quel frangente è iniziata la magia del suo ultimo film tratto da Roald Dahl “The wonderful story of Henry Sugar”.

