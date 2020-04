Come i paradisi fiscali amplificano l’instabilità dei mercati finanziari

In alcuni Paesi emergenti, le obbligazioni del settore privato detenute dagli stranieri sono grandi almeno quanto quelle dello Stato. La differenza cruciale è che mentre le obbligazioni di Stato sono in gran parte denominate in valuta locale, quelle private emesse nei paradisi fiscali sono quasi interamente in dollari o euro. Forti svalutazioni delle valute emergenti, come quelle avvenute in questi giorni, possono comportare un aumento non sostenibile del valore reale del debito. Questo effetto finanziario, cumulato alle conseguenze negative delle quarantene sul business di queste compagnie, rischia di provocare una devastante serie di bancarotte. Il nostro studio sottolinea l’ulteriore rischio legato al fatto che la maggiore parte del debito sia offshore.

Nel caso della Cina gli investimenti ottenuti in mercati offshore sono ingenti. Molte compagnie tecnologiche cinesi, come Alibaba e Tencent, sono quotate all’estero tramite una complicata rete di scatole societarie che culmina nelle Isole Cayman. Con questa struttura le società evitano le restrizioni imposte dal governo cinese sugli investimenti stranieri in settori strategici. Fino a oggi il governo cinese ha tollerato questo palese aggiramento delle regole, ma un futuro cambio di questa politica è un serio rischio per gli investitori. Molti investitori, anche italiani, sono ignari ma esposti a questi rischi attraverso i loro investimenti. In Europa i fondi di investimento hanno allocato più di 61 miliardi di euro in queste società. I dati pubblici officiali classificano tali investimenti come azioni nelle Isole Cayman, quando invece sono investimenti in Cina. La politica economica internazionale deve fare attenzione alle reali esposizioni finanziarie per non basare le decisioni su dati e fatti distorti dai paradisi fiscali.