Il primo evento «Road to Trento 2023» si svolgerà a Lugano, lunedì 6 febbraio, sul tema: «Transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica. Italia e Svizzera a confronto».

Appuntamento alle ore 14:30 nell'Auditorio dell'Università della Svizzera Italiana in via Buffi 13 (prenotazioni via mail: berna.rsvp@esteri.it).

Diretta streaming, programma e registrazione online su

24oreventi.com/Lugano.