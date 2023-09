Come il procurement, insieme ad Asus, può influire sul benessere aziendale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il procurement, o approvvigionamento aziendale, è spesso costituito da una parte di processi nascosti ai più, in quanto vengono considerati come attività di back office, non direttamente collegate alla crescita di un business. Eppure, senza un ufficio che si dedichi agli acquisti utili a un'azienda, questa troverebbe diversi ostacoli nel suo percorso verso il raggiungimento degli obiettivi. Spesso il successo di un business si basa proprio sull'avere gli strumenti necessari perché i dipendenti possano svolgere il proprio lavoro in modo ottimale, che siano semplici articoli di cartoleria, telefoni, fino ai PC che vengono affidati a ogni lavoratore.



ASUS, da sempre dedita alla creazione di soluzioni tecnologiche volte a migliorare la vita degli utenti, e al fornire dispositivi smart che vadano incontro alle esigenze più specifiche, segue da vicino tutte queste tematiche, andando a progettare la propria serie di prodotti dedicati ad aziende e professionisti seguendo quattro pilastri fondamentali: affidabilità, agilità, semplicità d'utilizzo e attenzione all'ambiente.



“Spesso la scelta di acquisto di asset aziendali viene sottovalutata, puntando su soluzioni economiche o non di qualità eccellente, eppure è proprio dagli strumenti utilizzati da un lavoratore che si vede quanto l'azienda investa nel benessere e nella crescita professionale dei propri dipendenti. È importante investire in tutti quei dettagli che in apparenza non hanno un impatto diretto sullo sviluppo del business, ma che in realtà contribuiscono al benessere dei lavoratori in ufficio, e generano un aumento di motivazione, efficienza e fidelizzazione al posto di lavoro. Sto pensando agli arredi di ufficio e sale relax, alle macchinette del caffè, fino agli strumenti tecnologici forniti a ciascun dipendente, come un portatile veloce, resistente, leggero, che svolga in modo efficace il suo lavoro. Noi ci vogliamo focalizzare su questo, sulla continua ricerca e ottimizzazione di prodotti tecnologici che migliorino la vita delle persone, che vadano a contribuire al benessere di manager e dipendenti, e che abbiamo quindi poi un impatto sui risultati di business.” spiega Massimo Merici, ASUS System Business Group Director.





Massimo Merici

Da qui è nata l'offerta ASUS Business, una serie di soluzioni specifiche per diverse tipologie di aziende e professionisti, che si tratti di realtà commerciali, o compagnie che operano negli ambiti governativi, di salute, dell'educazione, e anche nell'ospitalità. La serie Expert comprende un ampio portafoglio di prodotti business che offre la massima affidabilità, flessibilità e sicurezza di livello enterprise. Inoltre, impegnata a creare un futuro sostenibile, ASUS Business garantisce che tutti i propri prodotti siano conformi ai requisiti ambientali in tutte le fasi del loro ciclo di vita.



La serie Expert comprende laptop, desktop, workstation e PC AiO configurabili, che offrono alle aziende la durata, la potenza di calcolo e l’affidabilità di cui hanno bisogno per l’uso giornaliero ininterrotto, la collaborazione in team e da remoto, senza dimenticare la sicurezza dei dati: Tutti i prodotti ASUS Business sono certificati secondo gli standard Military Grade e dotati del Chip TPM 2.0.



Le aziende che vogliono investire nei propri processi di digitalizzazione, e che vogliono affidare ai propri dipendenti dei prodotti in grado di facilitare i loro flussi di lavoro, possono scegliere tra un'ampia gamma di laptop ASUS ExpertBook e desktop ExpertCenter, workstation, mini PC o PC AiO, e molto altro.



La gamma completa di laptop ASUS Business conta diversi prodotti eccellenti e innovativi, come l'ExpertBook B9 OLED, il portatile business da 14 pollici più leggero al mondo con schermo OLED, che contribuisce alla riduzione del 70% della luce blu dannosa, per non affaticare la vista; o l'ExpertBook B7 Flip, l’ultimo portatile con cerniera rotante a 180° e l'ingresso SIM 5G, per essere sempre connessi anche in mancanza di WiFi. Prodotti diversi fra loro, volti a gestire varie modalità di lavoro e a soddisfare differenti tipologie di professionisti. A questi prodotti si aggiungono le soluzioni per l'istruzione, come la serie ASUS BR1102 - che offre prestazioni, versatilità e flessibilità incredibili. Questi nuovi prodotti, progettati in modo sostenibile, consentono una produttività senza sosta e grandi opportunità di apprendimento, offrendo un futuro incredibile nel mondo degli affari e dell’istruzione.



“ASUS Business è impegnata a guidare i progressi verso un futuro più sostenibile e a creare un’impresa a zero emissioni, utilizzando la nostra leadership tecnologica, il rigore dei dati e una filosofia human-centric. Con i nuovi ExpertBook B9 OLED, ad esempio, le aziende possono beneficiare di un uso efficiente dell’energia che riduce la carbon footprint. Al di là del design e delle performance, ASUS Business realizza i suoi prodotti in modo sostenibile, con pratiche di fornitura, produzione e scelta di materiali che vogliono ridurre l'impatto ambientale” Continua Merici.



Oltre ai dispositivi, ASUS conta di un vasto team di consulenti, in grado di supportare il procurement durante tutto il processo di scelta e di acquisto, fornendo le migliori soluzioni adatte alle specificità della propria azienda. Inoltre conta di una fitta rete di assistenza post vendita, on site e con pick up and return, dedicandosi instancabilmente ad essere un partner fidato e di lungo termine.



Per qualsiasi informazione o richiesta di consulenza in merito alla gamma ASUS Business , Sul sito è presente un form di registrazione dove poter registrarsi per essere ricontattati ASUS Business | Volume Purchase https://www.connect.asus.com/it/VolumePurchase