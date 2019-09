Come prolungare i benefici dell’estate (e rimediare a eventuali danni) Le vacanze ci hanno regalato un viso più riposato, oppure qualche linea di disidratazione o macchia scura? E i capelli hanno sofferto del mix sole+mare? In ogni caso, a tutto c'è la soluzione di Annalisa Betti

Già il “back to office” non è sempre un rientro soft, se poi dobbiamo anche fare i conti con lo specchio è ancora peggio: l'abbronzatura svanisce e può lasciare spazio a una pelle poco uniforme; i capelli avrebbero bisogno di una ravvivata nel colore e di una cura ricostituente. Anche in questa situazione, per fortuna, possiamo contare su formule ad hoc, che agiscono in pochissimo tempo, per permetterci di mantenere a lungo gli effetti positivi delle vacanze, e per minimizzare eventuali danni. Stavolta puntiamo su vitamine, estratti vegetali e oli essenziali, rivisitati in chiave high tech per risultati visibili da subito.



Partiamo dalla detersione. In ogni caso, per non sbagliare è meglio scegliere una formula delicata e riequilibrante come Hydratime Remover di Synchroline, un jolly multitasking a base di acqua distillata di miele che pulisce viso e corpo in totale dolcezza (in farmacia).



Poi, per favorire il rinnovamento cellulare, preferiamo l'azione soft di Papaya Enzyme Peel Crema esfoliante e illuminante viso di Elemis, che è perfetto anche per pelli sensibili e mature in quanto contiene già principi attivi protettivi e antiossidanti. L'azione esfoliante è affidata agli enzimi di ananas e papaya (si acquista su qvc.it).



Detox con delicatezza

Ora che la pelle del viso è pulita in dolcezza, è il momento di agire in profondità. Se ci sono imperfezioni, non si deve cedere alla tentazione di usare le maniere forti: la Maschera Bianca di Arangara, a base di argilla di Caolino e complesso vegetale di agrumi, dalle proprietà antiossidanti, purificanti e sebo-regolarizzanti, ha un effetto detox che non stimola le ghiandole sebacee, anzi è riequilibrante e levigante (online su arangara.com).



Aiuto inimitabile in tutto ciò, Foreo Luna 3: tre versioni diverse per ogni tipo di pelle, per una detersione impeccabile e per ottenere davvero i massimi risultati dalle formule cosmetiche.