Come reclutare i docenti? Concentriamoci sui giovani di Leonida Miglio

4' di lettura

In un articolo apparso sul Sole 24 Ore del 6 Agosto scorso, anche a seguito di recenti episodi di malaccademia, il collega Dario Braga lanciava una “ragionata provocazione” sui meccanismi di selezione dei docenti universitari, ai fini di riportarli a maggiore trasparenza ed evitare reclutamenti e/o promozioni improprie.

In sintesi, visto che l’essenza su cui gran parte delle università internazionali opera queste delicate scelte è la cooptazione da parte dei pari (cioè, scelgo da esperto della materia quello che reputo più adatto e me ne assumo la responsabilità), perché sottostare ai molteplici vincoli formali sui criteri di valutazione quantitativa dei candidati, a cui i concorsi di questa Pubblica Amministrazione ci obbligano, spesso con risultati non pertinenti alle necessità della istituzione stessa? Comprendo benissimo le eventuali obiezioni.

Ma il tema non è solo una provocazione e forse andrebbe allargato a chiedersi se la gabbia della Pubblica Amministrazione sia l’ambito giusto in cui collocare una struttura che ha necessità così specialistiche (sia in termini di personale, che di strumenti) e attività naturalmente internazionali. Che il dubbio sia legittimo lo dice l’art. 33 della Costituzione, sancendo l’autonomia della università, ma è anche percepito in modo politicamente bipartisan: lo confermano il Decreto Legge 112/2008, con Berlusconi Primo Ministro e Mariastella Gelmini Ministro dell’Università, che introdusse la possibilità da parte delle università di trasformarsi in fondazioni, e il fatto che Matteo Renzi, nell’ottobre 2015, durante il suo mandato come Primo Ministro, abbia proposto «l’uscita dell’Università dal perimetro della Pubblica Amministrazione», in occasione della apertura dell’Anno Accademico della Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il punto in questione non è solamente come scegliere il candidato più adatto alla esigenza (e non quello più performante in termini generali e formali), ma soprattutto come rendere responsabile delle proprie azioni chi operi questa scelta.

In effetti, un semplice strumento esiste già nelle mani degli Atenei, che potrebbero trovare un accordo su come adoperarlo (se lo volessero veramente) in sede della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Gli scatti triennali di stipendio dei docenti, che non essendo contrattualizzati non hanno altra forma di progressione automatica, sono assegnati previa una valutazione (secondo criteri sanciti dall’Ateneo) dei compiti svolti dal docente nel triennio.