Come regolamentare il cyberspazio, ecco la via di Pechino

Il piano, e non è certo un segreto perché si tratta di un obiettivo chiaramente enunciato nel New Generation Artificial Intelligence Development Plan recentemente adottato, è quello di fare della Cina il leader mondiale in materia di intelligenza artificiale entro il 2030, anche nei settori assai sensibili come quelli della difesa e del social welfare. Tale piano dovrebbe realizzarsi attraverso un modello di regolamentazione in cui la fiducia nel settore privato è quasi nullo. Quest’ultimo, infatti, poter legittimamente investire nel digitale, deve essere pronto a sottoporsi all’assai intrusivo controllo statale in termini di obiettivi da realizzare e di identificazione degli strumenti più adeguati per tale realizzazione.

Le implicazioni di un modello del genere non si fermano alle pure significative limitazioni del diritto di iniziativa economica nei riguardi delle imprese del settore ed alla svolta repressiva nei confronti dei giganti tecnologici operanti in Cina come peraltro testimoniato dai recenti casi di Alibaba e Didi.

Vi è infatti anche la chiara volontà di volere veicolare una narrazione di maggiore attenzione alla tutela dei diritti fondamentali nel contesto digitale, a cominciare dalla protezione della privacy e dei minori.

Dietro questa narrazione sembrano, tuttavia, celarsi almeno due assunzioni, neanche tanto implicite, che vanno evidenziate.

In primo luogo, la circostanza che i dati “processati” dalle aziende tecnologiche in Cina appartengano non tanto (come invece il costituzionalismo europeo ci insegna) all’individuo titolare di quei dati, ma siano piuttosto un asset pubblico nella disponibilità del governo per la realizzazione della sua strategia nazionale.