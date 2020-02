Come relazionarsi con i manager giapponesi, qualche consiglio utile

Il Giappone è indubbiamente il paese dell’armonia, dove tutto deve procedere e quantomeno sembrare armonioso e quindi attenzione a come ci comportiamo, in Giappone certe esternazioni temperamentali, ma anche mostrare disaccordo pubblicamente, non sono comportamenti accettabili.

2. Un Processo decisionale basato sul consenso.

Se l’armonia è tutto, il Giappone diventa una società fortemente collettiva, dove l’appartenenza ad un gruppo è al di sopra delle individualità, dove è raro che le persone cambino lavoro, ma anche e soprattutto dove le decisioni vengono sempre prese in modo collettivo e mai imposte. Il processo decisionale raramente avviene in riunione, dove in realtà semplicemente si sancisce l’accordo che è stato già discusso e trovato dietro le quinte.

Un piccolo esempio: il mio distributore giapponese, a ragione, definiva i Board meeting della nostra joint venture delle cerimonie anziché delle vere e proprie riunioni. E di fatto nel Board meeting non si discuteva nulla, tutto era già stato preparato, discusso e concordato prima. Le riunioni e le decisioni in Giappone sono un vero e proprio teatro Kabuki: ci sembra di vedere un’opera ma in realtà ne stiamo solo vedendo le ombre, e se vogliamo influenzare la rappresentazione dobbiamo andare a lavorare dietro le quinte.

Bisogna quindi lavorare ben prima del momento della decisione finale, interfacciandosi individualmente con i decision maker chiave ed avere il loro consenso in prima istanza. E una volta raggiunto il consenso in sede collettiva, sarà importantissimo non cambiare più la decisione, perché a questo punto tutta la squadra sarà impegnata al 100% sulla implementazione di una serie infinita di dettagli (ne vedremo il perché nel prossimo articolo).

Costruire solide relazioni è un requisito per lavorare in di tutti i paesi asiatici, ma in Giappone assume un’importanza essenziale. Qui il mio consiglio è di investire enormemente nella costruzione della fiducia approfittando di qualsiasi cena od occasione sociale. Mi ricordo ancora che quando presentai alla squadra il nuovo direttore generale della filiale giapponese, terminò il discorso inaugurale affermando che non vedeva l’ora di andare a bere saké con ciascuno dei suoi direttori. E nel corso degli anni successivi mi dimostrò che anche gli ostacoli apparentemente più insormontabili si possono superare con la semplice forza della costruzione delle relazioni personali.