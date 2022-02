Come rendere le adozioni più sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla domanda “se un suo amico o una sua amica non potesse avere figli, cosa consiglierebbe?” nel 2019 il 39,8 % degli italiani ha indicato l'adozione come prima scelta (Italia Adozioni). E oggi? In mezzo alla pandemia, nel gelo demografico che caratterizza l'Italia, questa percentuale sarebbe la stessa? Non è difficile immaginare che sarebbe assai ridotta. E i dati parlano chiaro registrando una riduzione delle domande di adozione.

Il tema della sostenibilità è oggi applicato in molti ambiti e potremmo allora chiederci: le adozioni sono “sostenibili”? Pensiamo alle famiglie adottive, al tempo impiegato, ai costi sostenuti (in particolare nell'adozione internazionale), alle visite mediche e alle innumerevoli visite specialistiche spesso necessarie (logopedia, psicomotricità, sostegno psicologico, e così via). E poi non pochi sono i bambini che presentano disturbi nell'apprendimento o che necessitano a scuola di un programma individualizzato, per non parlare di quella percentuale, benché residuale, di adolescenti adottati collocati in comunità educativa o terapeutica. La prima risposta che verrebbe in mente è “No, non sono sostenibili”.

Ma è necessario allargare lo sguardo e chiedersi quale sarebbe il destino di questi bambini. E i bambini privi di un contesto familiare adeguato sono una drammatica realtà che non può essere ignorata e che non può essere affrontata se non facendo appello alla risorsa ‘famiglia'. Infatti, come sappiamo dalle ricerche, i bambini che rimangono in istituto/comunità residenziale accumulano un ritardo molto consistente nella crescita psicofisica (peso, altezza e circonferenza cranica), nello sviluppo cognitivo (quoziente intellettivo) e nella capacità di instaurare un legame di attaccamento quando sono confrontati con i bambini collocati in famiglia adottiva. L'adozione è infatti capace di cambiare in modo significativo l'itinerario di crescita di questi bambini.

Allora è chiaro che le adozioni non sono sostenibili se il carico ricade solo ed esclusivamente sulle famiglie, ma sono da sostenere, in termini di equità nell'accesso a quelle risorse indispensabili alla crescita e quindi in primis alle risorse relazionali di cui questi bambini sarebbero altrimenti privi. E questa è una responsabilità sociale!

Come rendere le adozioni maggiormente sostenibili?