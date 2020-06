Come ribellarsi alla dittatura del fare Gianfranco Marrone che, nel suo pamphlet La fatica di essere pigri, ci offre una piccola storia filosofica e antropologica di una delle attitudini umane ritenute fra le più viziose e criticate di Anna Li Vigni

(Agf Creative)

Gianfranco Marrone che, nel suo pamphlet La fatica di essere pigri, ci offre una piccola storia filosofica e antropologica di una delle attitudini umane ritenute fra le più viziose e criticate

3' di lettura

In queste ultime settimane di quarantena, quanti di noi non si sono lamentati del dover vivere in una condizione di ozio forzato, quanti non hanno rimpianto le fatiche lavorative, l'estenuante routine quotidiana? Quanti sono davvero riusciti a rilassarsi sul sofà, a guardare quei vecchi film in tv, come si erano ripromessi di fare?

Forse non siamo così tanto capaci di esser pigri, come talvolta diciamo di voler essere. Perché la pigrizia è un’arte, una filosofia di vita con le sue regole e i suoi valori.

Leggi anche Da Elena di Troia a Jill Kortleve: anche la bellezza ha i suoi difetti

Ne è convinto Gianfranco Marrone che, nel suo illuminante pamphlet intitolato La fatica di essere pigri, ci offre una piccola storia filosofica e antropologica di una delle attitudini umane ritenute fra le più viziose e criticate dalla cultura occidentale. In fondo, una delle più preziose. Noi, figli dell’efficientismo, consumatori indefessi del villaggio globale, dediti a tutte le ore allo smart working come a una religione, sempre pronti a impiegare fattivamente il nostro tempo “libero” in qualche attività ricreativa, perennemente connessi e intenti a trovare qualcosa da scrivere o da postare, dovremmo forse tornare a imparare a essere pigri.

Il riposo

La pigrizia, o infingardaggine - come la si voglia chiamare -, si fonda su un paradosso: quello secondo cui è necessario lavorare tantissimo per poter creare le condizioni ideali del riposo. Si tratta di una forma di resistenza individuale – da rivalutare nel nostro presente – e, in fondo, di un atto di ribellione premeditato, da parte di chi non si allinea all’interno di un sistema sociale caratterizzato dall’ossessione per il lavoro e dalla condanna durissima nei confronti di chi è indolente e non produce. L’ozio è una cosa diversa, o almeno lo era nell’antica Roma: tempo libero da dedicare alla riflessione filosofica o alla scrittura, l’otium era necessaria cura dello spirito, da distinguersi dal negotium, agguerrita attività politica o forense. E’ evidente che una riflessione sulla pigrizia non è altro che l’altra faccia della riflessione sul lavoro.

Nel Medioevo, mentre gli aristocratici rifuggivano ogni impegno pratico considerandolo un’indegna attività da schiavi, in ambito ecclesiastico veniva stigmatizzato il vizio capitale dell’accidia, la mancanza cronica di volontà, della quale arrivò a rimproverarsi lo stesso Petrarca. «L’umanità si divide in due categorie – scrive Achille Campanile -: quelli che s’alzan tardi e quelli che s’alzan presto. I primi se ne stanno tranquilli e buoni. Gli altri, invece, sostengono a spada tratta la necessità di tutti di alzarsi presto».