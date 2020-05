Come ripartire? Dai dati. Di più e più affidabili di Stefano Rossi

Nel momento in cui la situazione sanitaria migliora, almeno relativamente ai ricoveri in terapia intensiva, ci si chiede quando e come ripartire. Come emerge dai dati di Vò Euganeo e dall'esperienza di Germania e Corea del Sud, per tenere sotto controllo l'evoluzione del virus è cruciale effettuare ripetuti tamponi a tappeto e tracciare i contatti dei positivi, dato il gran numero di pazienti asintomatici contagiosi. Ciò significa almeno 120mila tamponi al giorno. Eppure se ne fanno meno della metà: effettuare tamponi a tappeto non è una priorità, con pochissime lodevoli eccezioni. È ormai evidente che non si tratta di mancanza di risorse, ma di precise scelte politiche. Si riconosce che i dati della Protezione Civile sono poco informativi proprio perchè si fanno pochi tamponi, ma si preferisce ridurre le conferenze stampa invece di aumentare i tamponi. Si preferisce basare le grandi decisioni strategiche su sensibilità contingenti piuttosto che su precise misurazioni quantitative.

Perchè tutte queste resistenze nel nostro paese alla precisa misurazione quantitativa dei fenomeni? Ce ne sono tre principali. C'è una resistenza di tipo culturale, che crede che i fenomeni sociali non possano (e quindi non debbano) essere misurati, perchè ci sono importanti aspetti “qualitatitivi” che verrebbero ignorati da una misurazione quantitativa. È lo stesso tipo di obiezione contro i dati INVALSI sulle disparità di preparazione tra studenti di diverse regioni d'Italia. Concettualmente è la stessa obiezione di chi, sentendo la fronte calda e provando mal di testa, si rifiuta di mettere il termometro per non dover ammettere di avere la febbre e doversi curare. Pur tra mille difficoltà questa obiezione sta scomparendo, superata dal progresso tecnologico e scientifico che si nutre di dati tempestivi ed affidabili e dalla semplice osservazione che senza cure anche la malattia più lieve può degenerare e risultare fatale.

C'è poi una resistenza di tipo politico, più subdola e quindi più pericolosa, che deriva dal timore che la disponibilità di misure quantitative inneschi un giudizio di valore sulle scelte passate. Iniziare a fare tamponi a tappeto oggi significa ammettere che finora si è sbagliato a non farli e che chi ha iniziato prima aveva ragione. È inevitabile che la disponibilità di dati possa dar luogo a suo tempo a consuntivi e bilanci, anche da parte di avversari politici a scopo elettorale. Ma non è possibile rimanere sempre voltati all'indietro. Occorre dar prova di pragmatismo, particolarmente nell'ambito di una crisi pandemica come covid-19, e guardare avanti. Cosa serve per capire come ripartire? Quali soglie di contagio ci diranno se si può continuare a riaprire o si deve chiudere tutto un'altra volta? Servono dati precisi e continui sui contagiati, sui loro contatti, e sui guariti.

C'è poi una terza obiezione che proviene da chi, nell'ambito delle scienze sociali, ritiene che le decisioni si debbano basare principalmente su modelli teorici quantitativi. Anche chi scrive usa modelli teorici e crede nella loro utilità, ma i modelli teorici non possono prescindere da dati informativi. Anche le teorie più sofisticate, se calibrate su dati imprecisi, danno luogo a ricette sbagliate.

Occorre chiedersi: come ripartiremo? Sulla base di quali informazioni decideremo? Da dati inaccurati non possono discendere decisioni corrette. Occorrono più dati, dati migliori e più affidabili. Più tamponi e laboratori, non ospedali.



Professor of Finance

Generali Chair in Insurance and Risk Management

Bocconi University