Come ripensare le città del dopo Covid-19

La proposta degli architetti di RiAgIta al centro del dibattito dei protagonisti del mondo culturale, scientifico, politico, civile italiano

Ripensare le città dopo la pandemia. Dalla necessità che, per evitare di trovarsi impreparati, si inizi a discuterne proprio adesso che l'emergenza non è ancora passata, nasce l'iniziativa che ha portato oltre 40 riconosciuti protagonisti del mondo culturale, scientifico, politico, civile italiano, intorno ad un tavolo. Tra gli altri, Pappi Corsicato, Graziano Delrio, Nicola Gratteri, Mimmo Jodice, Oliviero Toscani, Andrea Bartoli e Pierre-Alain Croset si sono confrontati per formulare idee sul rilancio delle città. Sul numero zero della rivista “Disegnoallitaliana” sarà pubblicato un quadro d'insieme oltre ai contributi dei ministri Gaetano Manfredi, Giuseppe Provenzano e Sergio Costa e quelli di Giovanni Maria Flick, Massimo Cacciari , e altri.

A farsi promotori dell'iniziativa tre architetti: Vincenzo Corvino, Raul Pantaleo e G. Pino Scaglione , che nel loro laboratorio “RiAgIta ”, acronimo di “Ripensare, Ripartire, Agire, Laboratorio città Italia”, si sono fissati l' obiettivo di trovare, nelle tappe di lavoro previste, l'humus e lo spazio necessario per far ripartire nuovi sguardi, nuovi progetti, nuove traiettorie per rivoluzionare, in concreto, i modelli abitativi e sociali, nonché produttivi ed economici dell'Italia.

Architetto Scaglione, voi di RiAgIta proponete dopo lo tsunami mondiale da Covid-19 un “differente modello di habitat, ripensando le relazioni sociali e culturali nelle Città” e un ritorno al passato delle nostre città. Ci vuole spiegare la vostra proposta?

« La proposta RiAgIta, Laboratorio dedicato alle città italiane, ha alcuni importanti obiettivi che muovono da una evidenza planetaria: le città, che restano la più grande invenzione dell'uomo, perché è qui, nel corso della storia, che le persone e le economie, le culture si incontrano, oggi sono drammaticamente in crisi, soprattutto nelle grandi conurbazioni, per la progressiva scomparsa del necessario equilibrio tra Uomo e Natura. La pandemia non ha fatto altro che far balzare agli occhi di tutti questa difficile, diffusa condizione degli habitat umani.

La nostra ambizione è iniziata, dimenticando ogni istanza “corporativa” di architetti, con l'ascoltare e coinvolgere, oltre quaranta prestigiosi protagonisti della società moderna italiana, per “ri-agitare” il pensiero e focalizzare un progetto di “cura e attenzione” per le città e i luoghi urbani in Italia, mettendo al centro la società, e orientando lo sguardo dei decisori alla città come luogo di cui prendersi cura, insieme alle persone e luoghi che abitano e vivono.

E' la sana ambizione di innescare una nuova “rivoluzione urbanistica” che riporti l'architettura delle Città, la Bellezza, la Natura, nelle principali agende della Politica italiana, già da ora e per i prossimi anni.



Se certamente il vostro progetto non stupisce faccia riferimento alla lezione di Gio Ponti, appare inusuale per la contemporaneità che fra i vostri fari ci sia Papa Francesco con la sua Enciclica sull'ambiente...

« Gio Ponti, e non solo! Luigi Figini, per esempio, alla fine degli anni Quaranta ha pubblicato un bellissimo libro “L'elemento verde e l'architettura” nel quale tratteggia una necessaria via italiana all'abitare in equilibrio con la natura e l'ambiente.

RiagIta ha assunto i Maestri del Modernismo nazionale, dell'architettura, delle arti, dell'estetica, come esperienza di continuità della bellezza italiana, e come primo, attuale, importante riferimento Papa Francesco, perché è stata la prima “autorità internazionale”, che ormai cinque anni fa, ha messo a nudo come l'essere umano abbia necessità di una “ecologia integrale”, assumendo il termine “ecologia” nel significato profondo di approccio a tutti i sistemi complessi, dunque anche nel progetto della città, per uscire «dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo sprofondando», ovvero siamo sprofondati, oggi! »



Le città hanno mostrato con l'emergenza coronavirus tutte le loro fragilità, la campagna e i paesi stanno riscuotendo un interesse perduto. Cosa ne pensate? E come si potrà integrare l'entroterra con le metropoli?

«Siamo fortemente convinti che l'Italia debba avviarsi verso una profonda transizione ecologica, anche per ritrovare parte del suo DNA mediterraneo che nel paesaggio affonda una significativa identità. Questo vuol dire anche un necessario riequilibrio tra aree forti -urbane- e aree marginali -centri minori, paesi, borghi- verso una esperienza progettuale di “città nella natura”. Il legame tra le città e i centri minori -in molte parti d'Italia, negato e rimosso- sono i “corridoi ecologici”, le infrastrutture della natura, fiumi, torrenti, laghi, vallate, in pratica quell'insieme di habitat, tra di loro interconnessi, che mantengono il grado di biodiversità e l'equilibrio ambientale. Riattivare questi corridoi, attraverso sensibili progetti di paesaggio, interrompe il cortocircuito tra uomo e natura, tra città e aree interne. Più campagna per la città, più ecologia per tutti, più ossigeno e aria pulita, meno concentrazione urbana-metropolitana, più diradamento edilizio con “intervalli” ecologici, per riabitare i centri minori anche con l'aiuto della tecnologia e il telelavoro».



Cosa pensate di realtà integrate come quella di Helsinki e quali sono i modelli europei per voi più vicini al vostro progetto?

« Le città del Nord Europa, hanno scelto da tempo di mettere in atto la transizione ecologica, Helsinki è stata tra le prime, e l'architettura e il design sono protagoniste capaci di tradurre in spazi di vita collettiva queste scelte e la rivoluzione urbanistica-ecologica. Occorre ricordare, più vicino a noi, anche Barcellona, la prima città che ha lavorato sugli spazi aperti, le piste ciclabili, i grandi spazi verdi, la mobilità ecologica. Per noi resta un modello insuperato.

Oggi, la neo commissaria UE, Ursula von der Leyen, con il New Green Deal lancia una sfida a tutte le nazioni d'Europa, e pensiamo che l'Italia sia pronta e faccia la sua parte, ma con intelligenza, creatività, progettualità e una idea di paese con una visione strategica per il presente e un diverso domani organico, non più dettato dalle emergenze, ma capace di colmare un vuoto che dura da troppi anni nella costruzione di una, necessaria, grande “Planimetria d'Italia”»