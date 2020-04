Come salvare quest’anno scolastico Ecco uno scenario alternativo su come ripartire a settembre di Mauro Piras

(Kzenon - Fotolia)

5' di lettura

Non si rientrerà a scuola, questo ormai l'abbiamo capito. Ufficialmente, la chiusura durerà fino al 3 maggio, ma tutti sappiamo che ci vorrà molto tempo prima di poter riprendere le attività didattiche in sicurezza. Quindi diamo per scontato che quest'anno scolastico finirà senza tornare in aula, con la didattica a distanza (DAD).

Il decreto che il governo ha approvato da poco (DL 8 aprile 2020, n. 22) ci dà alcune indicazioni per pensare il rientro dopo l'estate, sempre sperando che anche allora non ci siano restrizioni eccessive. Andrà anche pensato uno scenario alternativo: come ripartire a settembre con mille restrizioni, ma le cose proposte qui sono applicabili anche in tale scenario. Dobbiamo comunque cercare di salvare quest'anno scolastico nell'emergenza.

1. Per prima cosa, è utile ricordare qualche principio.

La scuola democratica è, per definizione, inclusiva: il suo scopo è raggiungere tutti e dare a tutti la formazione e l'istruzione necessarie a diventare persone e cittadini. Essa ha quindi l'obbligo di seguire da vicino i più deboli. I più deboli, nel contesto di questa emergenza, sono anzitutto quelli che non sono stati raggiunti dalla DAD, o sono stati raggiunti con difficoltà, per cause socio-economiche non imputabili a loro; e poi quelli che, pur raggiunti, hanno ancora delle carenze e rischiano di essere gravemente penalizzati in questo quadro. Sappiamo infatti che la DAD è difficoltosa e ridotta, rispetto alla didattica in presenza, quindi gli studenti fragili lo sono ancora di più. Se la scuola è democratica, e non selettiva, deve rivolgere lo sguardo in questa direzione. A tutti questi studenti devono essere indirizzate attività speciali di recupero, affiancamento, approfondimento, quando si riuscirà a tornare in aula.

Inoltre, tutti gli alunni, di tutti i cicli fin dalla scuola dell'infanzia, hanno vissuto un'esperienza eccezionale, che ha cambiato molto la loro percezione della vita sociale e che probabilmente ha lasciato segni profondi nei più piccoli; molti di loro hanno attraversato una maturazione importante, e in ogni caso hanno bisogno di riprendere serenamente il dialogo educativo, portando alla luce anche il senso di quanto hanno vissuto. Non si può riprendere la “normalità” come se niente fosse, preoccupandosi solo di “programmi”, “voti”, “scrutini” ecc. Il momento del rientro a scuola deve essere il momento della verbalizzazione e rielaborazione, comune, sociale, di questa esperienza. Pensiamo a come può essere stato difficile capirla e formularla per una bambina della scuola dell'infanzia o della primaria, o per un ragazzo della scuola media. Allo stesso tempo, tutti hanno bisogno di riprendere con più calma, in condizioni normali, i fondamentali del lavoro svolto in DAD, per consolidarlo. Queste due cose vanno insieme, e riguardano tutti, senza eccezioni.

2. Questi principi ci portano ad alcune conclusioni: non è possibile bocciare, in queste condizioni; ci vuole tempo, non bisogna avere fretta.

Sul primo punto, non bocciare, il governo ha già preso posizione: il decreto prevede l'ammissione di tutti gli studenti alla classe successiva e agli esami. Tutti promossi, quindi. Si sono levate molte voci indignate, sia da parte di docenti, che da parte di studiosi o intellettuali: “così si svaluta il lavoro dei docenti”, “si deresponsabilizzano gli studenti”, “è un 6 politico” ecc. Questa indignazione è del tutto fuori luogo, anzi è irritante. La decisione di non bocciare nessuno è una misura di equità: l'ordinaria attività didattica si è interrotta e la DAD ha cercato di supplire ma non la può sostituire interamente; inoltre c'è una parte degli studenti, circa il 20%, che non è raggiunta dalla DAD. In queste condizioni, bocciare sarebbe ingiusto: la bocciatura, cioè la ripetenza dell'intero anno, nel nostro ordinamento ha una funzione formativa, serve a migliorare i risultati di apprendimento, non a selezionare o escludere. Non può essere arbitraria. Lo sarebbe in questa situazione di emergenza.

Inoltre, cerchiamo di circoscrivere il problema. Nella scuola primaria, i tassi di bocciatura sono inferiori allo 0,2% degli iscritti: del tutto residuali, nella sostanza non cambia niente. Nella scuola media sono inferiori al 2%, sempre limitati; un anno senza bocciati cambia poco il quadro, e le leggi prevedono già la possibilità di ammettere all'anno successivo anche studenti con alcune carenze, purché poi si facciano delle attività di recupero. Per le ammissioni agli esami di Stato, di entrambi i cicli, vale lo stesso discorso: gli ammessi sono il 98% degli studenti di terza media e il 96% di quinta superiore, ammettere tutti cambia poco.

Molto diverso invece il quadro per i primi quattro anni delle superiori. In questi, i bocciati sono circa il 9% degli iscritti, dato che supera il 13% al primo anno. Inoltre, le sospensioni del giudizio arrivano quasi al 22%. Il problema è quindi che cosa fare con gli studenti che avranno delle insufficienze nei primi quattro anni delle superiori.