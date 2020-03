Come sarebbe il mondo, oggi, senza Facebook?

Skinner fa un passo avanti e inizia a indagare quei comportamenti che non sono causati dall’apparire di uno stimolo, ma che, al contrario, causano l’apparire dello stimolo stesso: il piccione che preme la leva per ottenere la pallina di cibo. Lo stimolo non è più causa del comportamento, ma sua conseguenza. Alcuni stimoli vengono ricercati, mentre altri evitati. I primi rinforzano il comportamento, i secondi lo fanno estinguere. Nella sua ricerca Skinner cercò, poi, di capire in che modo somministrare questi rinforzatori per renderli più efficaci per far diventare abituali i nuovi comportamenti appresi. Qui fece una scoperta sorprendente: tanto più il legame tra comportamento e stimolo è imprevedibile e casuale, tanto più tale comportamento diventerà necessario e impellente per i soggetti. È lo schema psicologico che sta alla base della slot machine, dell’apparentemente più innocuo gratta-e-vinci e, oggi, anche dell’economia dell’attenzione. È ciò che sta alla base dell’insorgenza delle dipendenze comportamentali.

La ricerca della ricompensa diventa così importante che il soggetto difficilmente riesce a farne a meno, anche se il beneficio che ne ricava è basso e i costi associati possono essere, invece, molto alti. Sono processi che fanno leva su meccanismi primordiali e potentissimi. Sono strumenti da maneggiare con estrema cautela. È diventato emblematico, in questo senso, il caso di “Flappy Bird”, un piccolo videogioco per smartphone, apparso negli store, senza nessun clamore, il 23 maggio del 2013. Per mesi non accadde nulla; pochi download, poche recensioni. Fino a quando, all’inizio del 2014 l’app esplose inspiegabilmente, raggiungendo il primo posto nella classifica delle app più scaricate negli Usa. Milioni di download giornalieri e guadagni da 50.000 dollari al giorno per il suo programmatore, Dong Nguyen, un giovane vietnamita, fino ad allora del tutto sconosciuto. Un trionfo planetario.

Eppure, ad un certo punto, qualcosa si rompe. L’8 febbraio Nguyen twitta: «Flappy Bird è un successo, ma sta anche rovinando la mia vita. Lo odio». A chi gli chiede spiegazioni, risponde: «Non odio il successo, ma come la gente sta usando il mio gioco. È diventato un’ossessione». Quello stesso giorno, Nguyen decide di eliminare il gioco da tutti gli store digitali: «Scusate, giocatori di 'Flappy Bird', non ce la faccio più». Erano passati appena 28 giorni da quando il gioco aveva toccato la vetta della classifica delle app più scaricate. Molti pensarono a una mossa pubblicitaria per preparare il lancio di una nuova versione del gioco, ma 'Flappy Bird', da allora, non è mai più apparso sul web.

Qualche tempo dopo, rintracciato da un reporter della rivista “Forbes”, Dong Nguyen semplicemente affermò di aver immaginato l’app come «un gioco al quale giocare per pochi minuti in cerca di un po’ di relax. Ma in realtà ha iniziato a produrre una vera e propria dipendenza ed è diventato un problema. Per risolvere quel problema ho pensato fosse meglio eliminare il gioco».

Era successo che un piccolo gioco, ma basato su una tecnologia fortemente “addictive”, aveva scatenato nel giro di pochi mesi un’incontrollata epidemia di dipendenza comportamentale. Una vera ossessione con diffusi episodi di isteria, panico, frustrazione ed esplosioni di rabbia e aggressività. È il condizionamento operante che sostanzia la possibilità di spingere la persone a fare cose che, a ben vedere, sarebbero più contente di non fare.L’economia dell’attenzionesi fonda su strumenti come questi, sfruttando motivazioni profonde e istinti primordiali.