Come scegliere la cantinetta per il vino: dalla capienza ai sensori più sofisticati Il design ricercato si aggiunge a regolazioni ad hoc per tenere sotto controllo temperatura, luce e umidità di Fabrizia Villa

Hi-tech Arclinea,Vina Epicure

3' di lettura

Il rapporto tra gli italiani e il vino non conosce crisi, ma come per tutte le coppie la relazione evolve nel tempo solo quando la crescita è consapevole. La conferma arriva anche dall’indagine dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor da cui emerge che rispetto a vent’anni fa si beve meno, in modo più responsabile e attento e, per il 67 per cento, in casa. È dunque tra le pareti domestiche che cresce e si modifica l’amore da 14,3 miliardi di euro (questo il valore di consumo nel 2018 secondo l’indagine) tra gli italiani e il vino, una passione che pretende le giuste cure. L’equilibrio delicato del vino ha infatti bisogno di attenzioni, soprattutto quando si tratta di bottiglie importanti.

Conservazione e servizio perfetto diventano fondamentali. Temperatura, luce e umidità sono i parametri da tenere in considerazione perché le bottiglie godano di “buona salute”. In un mondo ideale dovremmo tutti disporre di un luogo interrato, dai muri spessi, fresco e con la giusta umidità, ma questo, soprattutto in città, rimane un sogno. La soluzione più immediata è rappresentata dalle cantinette da vino. Mini o maxi (il diminutivo a volte è fuorviante) sono sempre più tecnologiche, progettate per inserirsi nei diversi ambienti della casa e con prezzi che variano da poco più di 300 euro a oltre 10mila. Per scegliere il prodotto che più si addice alle proprie esigenze è necessario, come per ogni elettrodomestico, decidere tra i prodotti da incasso e quelli a installazione libera, ma anche valutare efficienza energetica e rumorosità. Le variabili poi si moltiplicano, come dimostra la vastissima offerta di aziende specializzate come Liebherr, che propone un’ampia scelta di cantine temperate o climatizzate.

Le prime, come la WTes 5872 Vinidor, grazie a più zone di temperatura indipendenti, permettono di portare alla corretta temperatura di degustazione tipologie diverse di vino. Realizzata in vetro e acciaio satinato con ripiani in legno non trattato su guide telescopiche, ha una capacità di 178 bottiglie e tre zone differenti per mantenere contemporaneamente vino rosso, bianco e Champagne alla giusta temperatura di servizio. Fa, invece, parte delle cantine climatizzate, indicate per chi vuol conservare a lungo i vini per un processo di invecchiamento ottimale, la WKes 4552 GrandCru. In questo caso la temperatura è costante in tutto il vano interno e può essere regolata da 5 a 20 °C. A seconda della temperatura impostata, queste cantine possono conservare anche grandi quantità di vini.

Dimensioni e capacità decisamente generose si ritrovano nella Winery Collection di Arclinea, brand di cucine di design per eccellenza. Vina, con due unità refrigeranti (temperatura interna tra 12 e 16 °C), anta in vetrocamera Stopsol, ripiani interni inclinati in acciaio inox, può ospitare da 96 a 132 bottiglie da 75cc, a seconda del modello, mentre il ripiano orizzontale può alloggiare bottiglie di dimensione maggiore (fino a 15 litri).

Per chi in un elettrodomestico cerca innanzitutto la flessibilità, una soluzione ottimale è proposta da KitchenAid. La sua cantina verticale Vertigo, nella versione da 90 centimetri, è dotata di tre zone di temperatura: un vano cantina (10-18 °C), un vano wine cellar (4-12 °C) e un cassetto multitemperatura utilizzabile a scelta come freezer, frigo, congelatore o scomparto Dynamic. Quest’ultimo è ideale per conservare formaggi e carne e mantenere l’insalata croccante. Anche in questo caso la porta di vetro è studiata per proteggere le bottiglie dai raggi luminosi, che rischiano di alterare le caratteristiche organolettiche del vino, e contro le altrettanto dannose variazioni della temperatura.