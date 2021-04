Come Sfruttare al meglio il Piano Nazionale Transizione 4.0: al via i Transformation Talks

3' di lettura

Stiamo entrando in una fase propulsiva per favorire gli investimenti di efficientamento energetico delle aziende italiane. Il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attualmente in discussione in Senato, che contiene fra le altre cose il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 , su cui si fonda il Recovery Fund italiano. Un piano da 24 miliardi di euro per gli investimenti delle imprese private, di qualsiasi dimensione, fra cui 7 miliardi di euro per le imprese orientate a investire su green, innovazione, ricerca e sviluppo macchinari e impianti, con particolare attenzione per hardware e software di base, attrezzature e beni strumentali d'impresa e tecnologie digitali, compresi investimenti in cloud computing, big data, robotica avanzata, banda ultralarga e ammodernamento digitale. Si tratta di una misura già strutturale, con il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione sui beni materiali e un anticipo dei tempi di fruizione. È ammessa per esempio la compensazione immediata (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali, e per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni al posto dei 5 anni previsti.



È un'opportunità sicuramente da non perdere. Gli studi condotti in questo settore mostrano chiaramente che le aziende più competitive sul mercato sono quelle che stanno investendo maggiormente nel Green. L'undicesimo rapporto GreenItaly https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2020/ della Fondazione Symbola e di Unioncamere, pubblicato a fine 2020, mostra che le imprese “Green” presentano il 7% in più di fatturato negli ultimi 5 anni rispetto alle aziende che non hanno investito in questa direzione. Le imprese “Green” sono anche le più resilienti di fronte alla crisi dettata dalla Pandemia in corso. Solo (l')8% di esse ha visto diminuire il proprio fatturato nell'ultimo anno, rispetto al 14% delle imprese che non avevano investito. Gli eco-investimenti effettuati nel 2017-19 hanno già prodotto importanti impatti sulle aziende: la metà ha già rilevato importanti riduzioni dei costi aziendali e un aumento della produttività, mentre una su tre è già in grado di contare un aumento delle vendite e dell'acquisizione di nuovi clienti.



Per essere davvero competitivi e sfruttare al massimo questa occasione è necessario essere ben aggiornati su tutte le opportunità che questo Piano offre.

È da queste esigenze che nasce Transformation Talks, un ciclo di 5 incontri gratuiti organizzato da ABB e Confindustria Bergamo, partner del progetto europeo INNOVEAS, che mira a sensibilizzare le aziende sulle tematiche energetiche, per conoscere e approfondire i trend legati alla sostenibilità e offrire alle imprese gli strumenti per ottimizzare la propria gestione energetica.



Gli incontri, rivolti alle PMI, prenderanno il via il 29 aprile 2021 alle 16 e si concluderanno il 27 maggio 2021: saranno l'occasione per conoscere lo scenario attuale in ambito di distribuzione elettrica e sostenibilità.

Verranno presentati dei case study interessanti nel proprio settore, analizzando modalità di rilevazione e vantaggi dell'audit energetico, novità normative e incentivi previsti per le aziende impegnate in investimenti energetici e soluzioni tecnologiche per l'efficientamento della distribuzione elettrica.



Sarà anche l'occasione di scoprire i vantaggi di Intelligent Distribution https://new.abb.com/low-voltage/it/soluzioni/intelligent-distribution una soluzione modulabile e di semplice installazione che permette alle aziende di ridurre i costi attraverso l'efficientamento energetico. Il sistema Intelligent Distribution è composto da dispositivi intelligenti e strumenti di misura che adottano protocolli di comunicazione integrabili in tutte le piattaforme con la stessa architettura di sistema, una caratteristica che rende il sistema aperto. Una soluzione vantaggiosa per avere la propria azienda sotto controllo dal punto di vista energetico, riducendo i costi e aumentando l'efficienza degli impianti elettrici.



Consulta il programma dei Transformation Talks e prenota il tuo posto agli incontri



Loading...