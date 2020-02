Come si calcola lo sconto idrico

(© Achim Sass)

A differenza del bonus elettrico e gas, lo sconto sulla bolletta dell'acqua non è uguale per tutti perché le tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale. Per individuare l'entità del bonus gli utenti possono consultare il sito del proprio gestore e verificare quale sia la tariffa agevolata del servizio di acquedotto, quali siano le tariffe di fognatura e depurazione applicate e calcolare l'importo del bonus acqua, al quale hanno diritto, moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero dei componenti della famiglia anagrafica e per la somma di tre elementi: la tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto; la tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura; e quella di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione. Per farsi assistere c'è il call center dello Sportello per il consumatore (numero verde 800 166 654). Lo sconto è erogato direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto - cioè chi vive in un condominio e non ha un proprio contratto di fornitura idrica - riceverà il bonus in un'unica soluzione secondo le modalità individuate dal gestore del servizio idrico.