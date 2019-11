Come si farà a distinguere gli addetti alle vendite dagli altri lavoratori?

Occorrerà attendere una circolare dell'agenzia delle Entrate. Ma appare probabile che si farà riferimento alle definizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che inquadrano il personale in categorie legate alle mansioni loro affidate.

Il problema maggiore sarà giustificare l'esclusione di altre categorie che tradizionalmente percorrono molti chilometri per lavoro (per esempio, i tecnici che fanno assistenza ai clienti o che curano la logistica aziendale). Al momento non pare che nelle intenzioni della politica ci sia l'allargamento della platea che rimarrà al 30% di tassazione.