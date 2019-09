Come si informano i politici? Tra i tg vince Sky, ma la maggioranza M5S-Pd sceglie Mentana Una nuova indagine di YouTrend/Quorum, in collaborazione con Cattaneo Zanetto&Co, ha provato a ricostruire la «dieta informativa» dei nostri parlamentari: i giornali più letti e i Tg più guardati su entrambi gli schieramenti. Il Sole 24 Ore sul podio dell’affidabilità di Lorenzo Pregliasco

Nel luglio di un anno fa Quorum/YouTrend aveva sviluppato, insieme a Cattaneo Zanetto & Co Informazione e social media secondo i policymaker, la prima analisi svolta in Italia su un campione rappresentativo di parlamentari (94 deputati e senatori di tutti i gruppi politici) per misurare e analizzare i mezzi d’informazione utilizzati dai parlamentari.

Si trattava del “numero zero” dell’innovativa metodologia Panel Decisori, pensata per permettere a aziende e organizzazioni di indagare orientamenti, percezioni e posizionamenti dei rappresentanti politici su temi di interesse.

Oggi, all’esordio del governo giallo-rosso e con un quadro politico radicalmente mutato, abbiamo pensato di rimettere mano ai risultati di quella ricerca, aggregando da una parte le risposte dei parlamentari appartenenti all’attuale maggioranza parlamentare (Pd, Movimento 5 Stelle, Leu) e dall’altra quelle della “nuova” opposizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia).

I risultati così rielaborati, che rispecchiano gli attuali assetti in Parlamento, disegnano innanzitutto una nuova “mappa” di fonti di informazione e canali social più utilizzati dai policymaker, e dunque più influenti tra le file di maggioranza e opposizione.