Green pass, come ottenerlo: tutto quello che c’è da sapere in 10 domande e risposte

Se smarrisco il codice AUTHCODE, come lo recupero?

Per recuperare il codice AUTHCODE (se smarrito o proprio non ricevuto, anche se è stato fatto il vaccino o il tampone o si è guariti dal coronavirus) o per avere informazioni su aspetti sanitari è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). Dopo che il Governo ha deciso di estendere il Green pass ad alcuni servizi, è aumentato il numero delle persone che hanno contattato questo numero. Sui social, a cominciare da Twitter non manca chi spiega che, a poche ore dal via libera dell’esecutivo al nuovo decreto che estende dal 6 agosto l’ambito di applicazione del Green pass, è molto difficile prendere la parola con l’operatore: spesso la linea è occupata. Non solo: dopo la decisione del governo di estendere il Green pass il sito delle prenotazioni della Regione Lazio ha registrato problemi. «Si avvisano gli utenti - si leggeva in mattinata sul portale - che a causa dell’elevato traffico degli utenti sul portale, i servizi erogati da salutelazio.it potrebbero non essere al momento disponibili, sarà comunque sempre possibile effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni Covid-19 e per i tamponi».

C’è qualcuno che può recuperare il Green pass al posto mio?

Sì. Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema tessera sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde Covid-19. Serviranno il codice fiscale e i dati della Tessera sanitaria della persona titolare del pass. Il Green pass sarà consegnata in formato cartaceo o digitale. A breve sarà scaricabile anche sul Fascicolo digitale elettronico.

Quali sono i requisiti per avere il Green pass?

L'inoculamento almeno della prima dose vaccinale contro il Covid-19 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), o ancora l’aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Coronavirus (con validità 48 ore).

A che cosa serve il Green pass?

Allo stato attuale, ovvero in questi giorni in cui non è ancora entrato in vogore il nuovo decreto (cosa che accadrà il 6 agosto), il Green pass in Italia è richiesto per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, spettacoli e sport

Quando scatteranno le nuove regole sul Green pass?

Le nuove regole previste dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio e in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale prevede che dal 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio per usufruire dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; per partecipare a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; per visitare musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per andare in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; per partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi; per recarsi in centri termali, parchi tematici e di divertimento;

per andare in centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per effettuare attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e, infine, per partecipare ai concorsi pubblici.