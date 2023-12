Come si progettano (e si pensano) gli smartwatch? Il caso Huawei

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

HELSINKI - Che siano propriamente dedicati allo sport, come gli sport-watch, oppure più versatili e eleganti, gli orologi connessi sono diventati una propaggine sempre più comune sul polso degli italiani. Certo sono cool, ma sono anche utili? Per rispondere citiamo la ricerca Huawei Health Survey 2023, in cui emerge che il supporto di uno smartwatch può contribuire ad adottare abitudini positive con l’87% degli intervistati, che ammette di aver modificato le proprie abitudini a fronte delle informazioni fornite dal proprio smartwatch, che includono, tra gli altri, maggiore frequenza e maggiore durata dell’esercizio fisico.

Il monitoraggio delle attività sportive è sicuramente la funzione più apprezzata e usata dai praticanti di sport endurance, come bici e corsa, ma anche da attività meno comuni come nuoto e sci. Una volta indossati gli smartwatch sono capaci di registrare con valori accurati non solo passi, distanza percorsa e velocità, grazie al tracciamento GPS, ma anche parametri vitali come il battito cardiaco, le calorie consumate e, nel caso dei dispositivi più evoluti, anche la VO2max (il massimo volume di ossigeno consumato per minuto per chilogrammo di peso), che definisce il livello cardiorespiratorio e aerobico personale, l’ossigenazione del sangue (la Sp02), la temperatura corporea e in alcuni casi la stima della pressione arteriosa. Insomma, una stazione di monitoraggio della salute in tempo reale utile a tutti, non solo a chi pratica sport.



Cosa è Huawei Health Lab

Per capire meglio come uno smartwatch possa restituire l’esatta situazione dei parametri fisiologici di chi lo indossa siamo andati a Helsinki nel Huawei Health Lab, il nuovo laboratorio europeo, aperto dopo i due cinesi a Xi’an e Songshan Lakes dal 2016 ad oggi. Accompagnati da Petri Wiklund, direttore del lab e dottore di medicina sportiva, abbiamo avuto modo di visitare i quasi 1.000 metri quadrati in cui il colosso cinese si dedica alla ricerca permanente nell’ambito degli algoritmi di monitoraggio del benessere e fitness applicati alla vita reale, la rilevazione e la verifica di input e l’incubazione di nuove soluzioni tecnologiche. Qui il team di ricerca scientifica multidisciplinare, che conta cinque diverse aree di studio - fisiologia, intelligenza artificiale, apprendimento automatico, test e ingegneria del software- misura le performance sportive attraverso macchinari avanzati usati per monitorare i parametri di oltre 20 sport tra i più amati, come corsa, ciclismo, nuoto, ma anche sci alpino o di fondo, fitness, oltre ad alcune attività sportive per portatori di handicap

Loading...

I numeri

. Studi che coprono e monitorano più di 200 indicatori fisiologici e che si basano su diversi ambienti e scenari sportivi di simulazione con 5 aree di test, che includono una piscina per il nuoto controcorrente, un simulatore da sci, un tapis roulant multifunzionale e uno strumentato, e una palestra adatta a vari allenamenti cardiovascolari.Alla base delle misurazioni c’è la premessa che la tecnica di esecuzione sia quanto più corretta e verosimile ed è per questo che il lab si avvale della collaborazione di atleti professionisti capaci di restituire il gesto atletico nella sua forma più pura. È il caso speciale della corsa, dove per ottenere i dati necessari per affinare l’algoritmo e fornire all’utente una misurazione veritiera, Huawei utilizza un tapis roulant avanzato dotato di quattro piastre per la forza 3D, capace di misurare le forze di reazione del suolo sviluppate durante la corsa o il cammino per confrontare, ad esempio, il lato destro e sinistro oltre a una serie di misurazioni di diversi parametri dell’andatura come la durata del contatto, il post-corsa, la durata del volo, il conteggio dei passi, e così via.Oltre alla biomeccanica, si registra anche, attraverso una maschera connessa, i dati sulla respirazione legata al consumo di ossigeno e alla produzione di anidride carbonica. Si parla della misurazione del VO2 Max, cioè il tasso di capacità massima di consumo di ossigeno che l’utente può avere mentre fa uno sforzo fisico. Misura la forma cardiovascolare di una persona e si correla anche con la salute, il rischio cardiovascolare e la longevità.

Huawei Watch Gt4

Grazie all’affinamento dell’algoritmo – di proprietà Huawei - in termini di precisione lo smartwatch Huawei Watch GT4 si assesta allo stesso margine di errore delle misure di laboratorio che di norma sono al 5-10%. L’aspetto interessante è la possibilità di avere questo dato ogni giorno, più volte al giorno. Dicevamo del nuoto, un altro sport dove i dispositivi wareable possono essere funzionali al miglioramento della prestazione e del gesto atletico. In questa disciplina la questione dell’avere una buona tecnica è forse più importante di quella fisiologica ed è per questo che Huawei, nella sua piscina, che ha anche un getto d’acqua frontale che simula le correnti, si avvale dell’aiuto di atleti professionisti per fornire ai propri utenti le indicazioni su come diventare nuotatori migliori fornendo loro dati fisiologici e consigli sulla tecnica. Sul monitoraggio della prestazione, grazie agli studi fatti, anche nel nuoto è possibile avere output simili a quello degli altri sport, come lo sviluppo del carico di allenamento, dello stress e del tempo di recupero. Uno dei punti di forza del nuovo laboratorio di ricerca di Helsinki è sicuramente il tappeto da sci, un enorme tapis roulant di fabbricazione olandese usato in alcuni centri fitness e capace di simulare efficacemente lo scivolamento, permettendo una vera sensazione di carving. Lo scopo – attraverso il tappeto - è quello di simulare uno scenario realistico dello sci, grazie ad un’inclinazione regolabile tra i 10 e i 18 gradi e con una velocità che può arrivare fino a 22 chilometri all’ora. Anche in questo caso, attraverso sensori e telecamere che vengono posizionate sull’atleta, è possibile estrapolare dati accurati sulla biomeccanica della prestazione sciistica. Nello specifico si tratta di sensori posizionati sul bacino e sulle gambe, attraverso degli short dotati di sensori elettromiografici in grado di misurare l’attività muscolare dei quadricipiti e, attraverso l’interpolazione dei dati della frequenza cardiaca, identificando la soglia dove inizia ad accumularsi lo stress muscolare.Rimane il grosso tapis roulant multifunzionale, che può testare diversi sport, tra cui il trail running, il ciclismo, la corsa in carrozzina grazie con velocità regolabili fino a 50 km/h. Oltre a montare due telecamere, una frontale e una laterale, il sistema può importare i dati GPX per simulare qualsiasi corsa e restituire dati che siano quanto più accurati possibile, offrendo scenari realistici delle difficoltà che si possono incontrare in ambito corsa e ciclismo. Nella stanza del tapis ci sono anche una serie di biciclette da spinning dotate di sensori di potenza misurati in watt, uno dei dati più richiesti dai praticanti di ciclismo su strada. Anche con questa attrezzatura, l’applicativo di Huawei permette al ricercatore di simulare vari percorsi e misurare la frequenza cardiaca e molte altre metriche.Dopo aver mappato tutti gli sport possibili, il team si sta focalizzando su quelli in carrozzina, come ci spiega il dott. Wiklund: «vogliamo diventare un punto di riferimento anche per tutti gli sport che si fanno in condizioni di disabilità. Siamo i primi a farlo e ci rende orgogliosi». Per il futuro l’obiettivo dei ricercatori è quello di abbassare ulteriormente il margine di errore dei dispositivi grazie all’affinamento ulteriore dell’algoritmo proprietario e garantire così la validità scientifica dei suoi device, basata sugli standard di frequenza cardiaca, conteggio dei passi, spesa calorica e VO2 Max.