Come si ricaricano le auto elettriche e ibride plug-in: ecco le cose da sapere

Sfruttare lo smartphone per rifornirsi

Se a casa o nel posto di lavoro fare il pieno di elettricità non pone problemi, quando si è in giro il discorso è differente. O si conoscono le postazioni fisse oppure bisogna cercarle. Pur premettendo che oggi anche sulle strade a grande scorrimento non si trovano ogni due per tre, tanto che spesso sono fuori dalle autostrade, non bisogna perdersi d'animo perché viene in aiuto la connettività.

Infatti, ormai quasi tutte le case offrono sistemi di navigazione che segnalano le centraline e app che consentono di trovarle. Queste funzionalità permettono, quindi, anche di pianificare i viaggi in modo da prevedere soste in quelli più lunghi. Ovvero, di predisporre un rifornimento magari in anticipo rispetto a quanto suggerirebbero gli elettroni presenti nella batteria per essere sicuri di non dovere, in seguito, trovarsi in affanno per raggiungere una colonnina.

Da tenere presente che negli impianti sulle strade l'avvio della ricarica avviene solo impiegando una card o tramite la app fornite dagli operatori degli impianti. Con la app si può prenotare la colonnina e, poi, anche sapere in tempo reale a che punto è la ricarica.



Conveniente abbonarsi

Quanto costa ricaricare l'auto a batteria? La risposta non è semplice, specie con il panorama che prospetta in questo periodo l'aumento del prezzo dell’elettricità. Alcuni operatori prevedono un pagamento al consumo, ma è più conveniente l'abbonamento che può essere scelto in vari step di fornitura.

Oggi, alcuni brand per incentivare l'auto elettrica offrono sia un'iniziale fornitura gratuita sia pacchetti di consumo a costo determinato da utilizzare presso i network a cui sono legati. Queste reti, tra l'altro, sono diffuse ormai in tutta Europa e, quindi, il prezzo dei kW è unificato. Poi, ci sono anche le colonnine di ricarica gratuite presenti nei centri commerciali e nei parcheggi di alcuni punti vendita. A fronte del vantaggio economico, va detto che normalmente la ricarica in questi casi non è rapida poiché avviene con una potenza equiparabile a quella domestica.