Come si scrive un prompt per chatbot come ChatGpt. Una breve guida e qualche trucco

Come detto più volete ChatGpt è come se fosse posseduto da più personalità. Poi si deve indicare il contesto della domanda, cioè chi sei tu fondamentalmente e per cosa ti servono le risposte. E più importante in quale formato: se il testo generato serve per un post su instagram, per un articolo o per una presentazione su Power Point.

Infine, scegliete il registro, cioè se volete risposte precise, creative o più bilanciato che sembra una via di mezzo. È bene poi ricordarsi che le domande su ChatGpt hanno un limite di parole e quindi non è il caso di dilungarsi troppo. Che il chatbot dialogo e quindi se restiamo all’interno di un contesto si può dare vita a un dialogo. Vuole dire in ogni modo prepararsi le domande. Sopratutto per non perdere troppo tempo. L’Ai generativa di testo alle volte è logorroica.

Loading...