Come si sta evolvendo il quantum computing di Aws? Tutte le novità

Durante la prima giornata di Re:Invent di Amazon Web Service che si sta tenendo come ogni anno a Las Vegas, Peter DeSantis, Senior Vice President di AWS Utility Computing, ha annunciato due aspetti interessanti del lavoro di AWS per risolvere i problemi che attualmente non ci hanno ancora permesso di costruire un computer quantistico davvero rivoluzionario. Per prima cosa AWS sta sperimentando un chip in grado di risolvere i principali problemi di calcolo quantistico che dovrebbe aiutare a capire come correggere gli errori - come il passaggio di un codice binario da 1 a 0 - che occasionalmente si verificano quando si lavora con le query di calcolo quantistico. DeSantis ha letteralmente tirato fuori il chip dalla propria tasca. Un oggetto dorato di dieci centimetri per dieci basato sul Qubit logico che promette una soppressione esponenziale del numero di errori.

“Siamo ancora nelle fasi iniziali, ma questo chip rappresenta un passo importante nella correzione degli errori per l’informatica quantistica” ha dichiarato Desantis. “Se gli errori di calcolo quantistico verranno mitigati, si potrebbe aprire la strada a un calcolo quantistico più utilizzabile”.

Amazon Braket Direct

Il secondo annuncio riguarda la disponibilità da oggi di Braket Direct, un nuovo programma di Amazon Braket che consente ai ricercatori prenotare l’intera macchina che serve loro per un periodo di tempo definito per eseguire i carichi di lavoro più complessi, di lunga durata e sensibili al tempo, o per condurre eventi dal vivo come workshop di formazione e hackathon. I dispositivi che si possono selezionare sono IonQ Aria, QuEra Aquila e Rigetti Aspen-M-3.L’idea è che si paga solo per ciò che si prenota per il tempo necessario all’esecuzione del lavoro.Amazon Braket riduce le code e i tempi di attesa, offrendo al contempo la possibilità di collegarsi con esperti per ottenere indicazioni sui carichi di lavoro quantistici e ottenere l’accesso anticipato a funzionalità e dispositivi con disponibilità limitata per condurre ricerche all’avanguardia sugli attuali dispositivi quantistici.Il programma fa parte del servizio di calcolo quantistico gestito di AWS, Amazon Braket, introdotto nel 2020, che offre l’accesso on-demand a varie QPU utilizzando finestre di disponibilità pubbliche e condivise, dove si paga solo per la durata della prenotazione. Amazon Bracket Direct consente ora ai ricercatori e alle imprese di accedere privatamente alla piena capacità di varie unità di elaborazione quantistica (QPU). Attualmente, il programma Direct supporta la prenotazione dei computer quantistici IonQ Aria, QuEra Aquila e Rigetti Aspen-M-3. I costi sono: per IonQ 7.000 dollari l’ora, per QuEra Aquila 2.500 dollari l’ora. L’Aspen-M-3 ha un prezzo leggermente superiore, pari a 3.000 dollari l’ora.

