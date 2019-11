Come sopravvivere al nuovo libro di Elena Ferrante

«Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione...»

Rimugina, il malcapitato, cerca un'idea, almeno una, basta una. «La bruttezza... sì la dimensione sociale della bruttezza, anzi no quella individuale... la bruttezza come freno allo sviluppo di un individuo... mi ricorda qualcosa... Certo! La piccola Pecola! Pecola Breedlove dell'Occhio più azzurro di Toni Morrison. Quanto posso tirare? Trenta righe? O forse no... Che fare?!»

Insomma facciamola corta. Eccovi il pezzo, Anche un intero dossier. Vedete bene che non abbiamo preso nessun buco. Noi lo sappiamo chi è Elena Ferrante (qualcuno direbbe anche troppo). Non sia mai detto che non la conosciamo, che non la leggiamo, che non leggiamo le e-mail, che viviamo su un altro pianeta.

Ma se vorrete sapere se il libro merita di essere comprato, e soprattutto letto, portate pazienza. Se vale la pena parlarne lo troverete tra un po' sulle pagine della «Domenica». Noi siamo per la lettura lenta, e meditata. Slow reading. Keep calm and read the book. Tutto ciò che è squisito matura adagio (Arthur Schopenhauer). A ognuno il suo mestiere. L'editore di Elena Ferrante fa magistralmente (e fantasiosamente) il suo nel promuovere il libro, noi cerchiamo di fare il nostro.