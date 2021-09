Smart working, le novità nel pubblico e nel privato: ecco cosa sapere

Ci sarà un restyling del lavoro agile?

Il tema dello smart working è uno dei dossier che saranno affrontati nell’ambito dei rinnovi dei contratti nazionali dei dipendenti pubblici. Allo stato attuale è in corso una trattativa tra l’Aran, che rappresenta il Governo, e i sindacati, proprio si questo dossier. Le novità andranno a regime quando andranno a regime i nuovi contratti nazionali. Di fatto, con il ritorno “ordinario” in presenza, l’alternativa rappresentata dal lavoro agile tornerà a essere regolata dall’intesa individuale tra dipendente e amministrazione, così come accadeva prima della crisi Covid .

Quali saranno i criteri che determineranno l’accordo?

Le amministrazioni potranno continuare a concedere la modalità di lavoro agile ad alcune condizioni. Per tenere una quota di dipendenti in lavoro agile occorrerà accertarsi infatti che questa scelta non pregiudichi l'erogazione dei servizi agli utenti; le Pa dovranno essere dotate di strumenti tecnologici (per esempio cloud o piattaforma digitale) che garantiscano la sicurezza delle informazioni, e dovranno prevedere un piano di smaltimento degli arretrati. Ai lavoratori «agili» andranno forniti i computer e in generale i device necessari per lavorare.

Cosa dovrà fare il datore di lavoro pubblico?

Sarà ogni amministrazione a declinare queste regole nella propria realtà, con il Piano integrato della Pa che assorbe il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e andrà definito entro il 31 gennaio prossimo, e prevedendo, per le attività “smartabili”, che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersene. Nel caso di Quirinale, Parlamento e Consulta (gli «organi costituzionali», per gli «organi di rilevanza costituzionale» (Cnel, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Csm e Consiglio supremo di difesa) oltre che per le Autorità indipendenti, saranno le singole amministrazioni a decidere come uniformarsi al nuovo quadro, in base all'autonomia richiamata dall'articolo 87, comma 4 del Dl 18/2020 citato nel Dpcm.

L’intesa tra dipendente e Pa sarà a termine?

L’accordo individuale potrà essere anche a tempo indeterminato ma prevederà la possibilità di revoca unilaterale senza preavviso in caso di «giustificato motivo».

Quali aspetti dovranno essere affrontati nell’accordo?

L'intesa individuale dovrà indicare le giornate dedicate al lavoro a distanza e quelle in cui è prevista la presenza in ufficio, fissare le «modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro» ma anche «le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore» nei periodi della giornata in cui il lavoro non potrà fare capolino.