Come stappare il vino (senza essere sommelier) e una cafonata da evitare

Poggiate quindi la prima leva sul collo della bottiglia e fate forza – con disinvoltura mi raccomando – fino a quando la leva lo permette. È importante che il verme sia sempre dritto altrimenti rischiate di spezzare il sughero (e sarebbe un disastro). Procedete con la seconda leva e, una volta estratto lentamente il sughero, passatelo con garbo vicino alle narici (senza toccarle, mi raccomando!) per verificare che non vi siano difetti, fra cui il peggiore: il sentore di muffa. In quel caso il vino non va bene manco per sfumare le scaloppine: buttatelo via! Succede e pazienza, è andata così.

Ora si può versare

Scongiurato questo rischio potete procedere versando il vino lentamente nei calici adatti, senza esagerare con le quantità. A tal proposito suggerisco di regolarvi con le classiche “due dita” (orizzontali, ovviamente, non fate i furbi).

Per quanto riguarda l'uso del decanter sappiate che di solito non è necessario per ossigenare i vini in quanto oramai le dimensioni dei calici sono sufficientemente buone da non richiedere un ulteriore gesto, ancorché scenografico.

Nel caso invece in cui si presenti del sedimento sul fondo della bottiglia, vi do una dritta per non sprecare liquido prezioso: usate un colino da thè. Trattasi di un sistema un po’ rustico che però non offende i commensali, più propensi ad apprezzare l'attenzione agli sprechi, soprattutto di vini buoni.

E con le bollicine?

L’apertura della bottiglia di spumante – che come sappiamo non richiede l'intervento del cavatappi – ha un unico segreto una volta eliminata la gabbietta: fare pressione sul tappo col pollice per contrastare le atmosfere che farebbero schizzare fuori il vino con il tipico “botto” da Capodanno in piazza (altra cafonata, rigorosamente da evitare).