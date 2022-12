Come uscire dalla violenza economica

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Autostima e indipendenza economica. Sono due fattori chiave per contrastare un aspetto della violenza sulle donne che resta spesso fuori dai radar: la violenza economica. Un tipo di abuso riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul ma che resta difficile da individuare e misurare perché le stesse vittime hanno difficoltà ad ammetterla e, a volte, anche a riconoscerla. Perché si tratta di un abuso sottile, fortemente radicato nella cultura in alcuni contesti, e che ha come risultato il controllo della donna da parte del partner maltrattante: non avere un proprio conto corrente o magari non poter avere un lavoro, non poter prendere decisioni per se stessa, dover dipendere economicamente dall'altro sono situazioni che inserite in un contesto di violenza rendono ancor più difficile se non impossibile la possibilità di riappropriarsi della propria vita.

La difficoltà di denunciare, la formazione che serve

Giovanna Paladino è direttrice e curatrice del Museo del Risparmio di Torino, che si occupa da anni del tema della violenza economica. «Anche le donne – spiega – hanno difficoltà a denunciare la violenza economica come tale, l’Istat mostra tassi di denuncia estremamente contenuti, sotto il 5 per cento. La maggioranza delle chiamate ai numeri antiviolenza, oltre il 44%, riguarda violenze fisiche, il 33% violenze psicologiche e solo l’1% violenze economiche. Più realistici sono i numeri dell'associazione D.i.Re.: l’indicazione più chiara è che circa il 33% delle donne che si rivolge ai centri antiviolenza è senza reddito e meno del 40% ha un reddito sicuro. Questa dipendenza di tipo economico si trasforma in sudditanza, sofferenze psicologiche. E non tutte denunciano: c’è difficoltà da parte delle donne a telefonare per denunciare la violenza economica come tale; spesso le donne che la subiscono si vergognano o faticano ad ammetterlo».

Loading...

Proprio per aumentare questa consapevolezza, il Museo del Risparmio, in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne e Cug Inps, ha organizzato un ciclo di quattro incontri: "Non più vittime – imparare a riconoscere le diverse forme di violenza di genere" con un focus dedicato proprio alla violenza economica. I primi due incontri sono stati dedicati all'autostima e percezione del valore e all'indipendenza economica e parità di genere.

Come riconoscere la violenza economica

Ma come si può riconoscere di essere vittime di violenza economica? «Prima di tutto - spiega Paladino - quando si devono chiedere soldi e non si ha accesso a un conto corrente in maniera indipendente, se si deve chiedere il permesso per comprare un paio di calze c’è una condizione di violenza economica intesa come violenza psicologica, non esplicitata ma subdola». E questo, prosegue, «non dipende dal livello reddituale della famiglia: ci sono donne che ricevono la paghetta e ci fanno la cresta per le loro spese e a loro sembra normale. E’ una questione culturale e per cambiare la cultura c’è bisogno di tutti e le donne possono partire per prime proprio perché sono le vittime».

Questo cambiamento culturale si può realizzare «attraverso le parole magiche che sono consapevolezza e autodeterminazione, volersi mettere in gioco e approfondire. Uno degli elementi che emerge dalla nostra esperienza al Museo è che le donne non hanno tempo per la formazione, fanno formazione a tempo perso in ambito finanziario. L’educazione finanziaria invece aiuta ad apprendere gli elementi alla base della economia, a gestire i soldi. Abbiamo fatto dei corsi, ad esempio, per cercare di far capire alle giovani donne che lasciare il lavoro una volta sposate non è l’idea più geniale del mondo» aggiunge Paladino.